El CNE está facultado para declarar resultados con actas ya escrutadas, dicen expertos

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el retraso que han provocado las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR), el Consejo Nacional Electoral (CNE) está facultado para hacer la declaratoria oficial de las elecciones generales con las actas escrutadas hasta el momento en todos los niveles electivos y, si existen impugnaciones, que la resuelva el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Juristas y expertos en procesos electorales consideran que esa es la salida que le queda al CNE, debido a que el escrutinio especial ha estado detenido por más de 48 horas, tras el feriado de Navidad y la negativa de un grupo de escrutadores del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre).

La Ley Electoral de Honduras establece que la declaratoria general de las elecciones se deben dar 30 días después de desarrollar el proceso, es decir, que el plazo fatal es el martes 30 de diciembre.

Augusto Aguilar, exmagistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), consideró que el CNE tendrá que hacer la declaratoria necesariamente el 30 de este mes y, si hay asuntos pendientes o impugnaciones, se pueden resolver posteriormente a la declaratoria.

Dijo que existen múltiples experiencias en las que se ha presentado esa situación, especialmente en el ámbito de las corporaciones municipales, donde el conteo ha sido, en algunos casos, irregular. Señaló que las correcciones se han hecho mediante impugnaciones y que, en esos casos, corresponde al TJE resolver las urnas que aún generan dudas o cuyo escrutinio no ha sido correctamente realizado.

Si los fallos favorecen a una persona que ha salido perjudicada, entonces está obligado el organismo electoral a hacer las correcciones necesarias, antes de la fecha de la toma de posesión.

Recalcó que este procedimiento ya se ha realizado, aunque reconoció que no es lo correcto. Lo ideal —aclaró— sería que todo estuviera resuelto antes de la declaratoria. Sin embargo, explicó que el tiempo restante es muy limitado.

Hasta la tarde de este viernes, se registraban inconsistencias en 305 actas correspondientes al nivel presidencial, más de 7,900 en el nivel de diputados y una cantidad similar en las corporaciones municipales. Sin embargo, el sistema aún no refleja estos datos de forma global.