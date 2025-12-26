CLE se prepara para revisar actas de alcaldes y diputados tras declaratoria de Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- La declaratoria a nivel presidencial fue oficializada el pasado 24 de diciembre; sin embargo, esto no significa que el trabajo en el Centro Logístico Electoral (CLE) haya finalizado. Este viernes 26 de diciembre, los escrutadores del Partido Nacional, Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre) volvieron a congregarse en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se ubica el CLE.

El ambiente, aseguran, es mucho más calmado, debido a que Nasry Asfura ya fue declarado presidente electo con una ventaja de 27,026 votos sobre el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla. Lo anterior, de alguna manera, ha contribuido a neutralizar las disputas entre los partidos políticos, las cuales mantuvieron paralizado por varios días el escrutinio especial. El mandatario electo obtuvo un total de 1,479,822 votos, equivalentes al 40.27%, mientras que Salvador Nasralla alcanzó 1,452,796 votos, correspondientes al 39.53%. Por su parte, la candidata del partido oficialista, Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), obtuvo 705,408 votos.