CLE se prepara para revisar actas de alcaldes y diputados tras declaratoria de Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- La declaratoria a nivel presidencial fue oficializada el pasado 24 de diciembre; sin embargo, esto no significa que el trabajo en el Centro Logístico Electoral (CLE) haya finalizado.
Este viernes 26 de diciembre, los escrutadores del Partido Nacional, Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre) volvieron a congregarse en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se ubica el CLE.
El ambiente, aseguran, es mucho más calmado, debido a que Nasry Asfura ya fue declarado presidente electo con una ventaja de 27,026 votos sobre el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla.
Lo anterior, de alguna manera, ha contribuido a neutralizar las disputas entre los partidos políticos, las cuales mantuvieron paralizado por varios días el escrutinio especial.
El mandatario electo obtuvo un total de 1,479,822 votos, equivalentes al 40.27%, mientras que Salvador Nasralla alcanzó 1,452,796 votos, correspondientes al 39.53%.
Por su parte, la candidata del partido oficialista, Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), obtuvo 705,408 votos.
Ahora, los escrutadores tienen la tarea de revisar las inconsistencias en las actas municipales y diputaciones, proceso que, con la entrada del turno A, se espera inicie en las próximas horas.
La corporación municipal del Distrito Central continúa siendo una de las más reñidas, con una diferencia ajustada a favor del candidato nacionalista Juan Diego Zelaya sobre el actual alcalde, Jorge Aldana.
Según el sistema de divulgación de resultados, un total de 492 actas con inconsistencias son las que deben ser revisadas.
Al cierre de esta nota, Juan Diego Zelaya acumulaba 158,723 votos, mientras que Jorge Aldana, del Partido Libertad y Refundación (Libre), registraba 158,110 votos, lo que representa una diferencia de 613 votos.
Cabe destacar que el actual alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, continúa en su campamento denominado “la victoria”, ubicado en las afueras del CLE. En ese lugar pasó la Nochebuena y la Navidad, y estaría cumpliendo más de 10 días de permanencia.