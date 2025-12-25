492 actas por escrutar y 613 votos de diferencia; claves para definir el ganador en la AMDC

Tegucigalpa, Honduras.- No todo está manifestado en el proceso electoral que tuvo su punto culmen el 30 de noviembre; aunque se haya dado una declaratoria de elecciones parcial -solo para el nivel presidencial-, aún hay muchas cosas por dirimirse. De las 298 alcaldías del país, un buen número de ellas todavía podrían experimentar cambios en relación con quienes serán los candidatos que logren hacerse con el triunfo en cada una de las municipalidades. Uno de los casos en cuestión, y talvez el más visible mediáticamente, es de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). Teniendo en cuenta la carga electoral de la capital, el número de votos entre el ganador momentáneamente, Juan Diego Zelaya Aguilar y Jorge Alejandro Aldana Bardales, es bastante estrecho.

Hasta la fecha, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha transmitido 2,433 actas, de las 2,441 que son en total para este municipio, es decir, el 99.67%. Del total de actas transmitidas, 1,941 están correctas y 492 presentaron inconsistencias, y por lo tanto tendrán que someterse al escrutinio especial. Juan Diego Zelaya lleva contabilizados 158,723 votos y Jorge Aldana, 158,110 votos; evidenciando una diferencia de sólo 613 marcas.

Caso Aldana

Para el exdirector del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, Luis León, con ese número de actas por escrutar, en el caso del Distrito Central, el ganador de la AMDC podría definirse en menos de cinco horas, si así se lo propusiera el CNE, con el escrutinio especial de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR).

"Esas actas que él (Aldana) muestra, primero: deben estar bajo el escrutinio de las Juntas Especiales, es decir, tuvo que haberse identificado inconsistencias en las actas para que estén en la lista de actas a ser escrutadas. Si su totalidad no está, él debió haber presentado -hace dos semanas- la solicitud de revisión correspondiente, porque de no ser así, no serán revisadas", instruyó el abogado Luis León. En todo caso, el único camino que le quedaría a Jorge Aldana, quien asegura obtener el triunfo electoral, es el recuento jurisdiccional a través del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

León recalcó que "aquí lo que corresponde es que se pueda tener certeza de que todas esas actas que el alcalde Aldana está mostrando se encuentran con inconsistencia en el sistema, pero si no solicitó la revisión y el Consejo Nacional Electoral no las aprobó, no serán sometidas a escrutinio".



El 100% de los niveles