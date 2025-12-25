Misión de OEA dice que resultados electorales"reflejan la voluntad" hondureña

Tegucigalpa, Honduras.- La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) en Honduras validó los resultados de las elecciones presidenciales emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), al afirmar que los datos declarados "reflejan la voluntad" ciudadana y no se identificaron "elementos fraudulentos determinantes". La MOE/OEA, encabezada por el exministro de Relaciones Exteriores de Paraguay Eladio Loizaga, indicó en un comunicado que "toma nota" de la declaración de las elecciones emitida por el CNE, que proclamó como presidente electo al conservador Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, respaldado por el presidente estadounidense, Donald Trump. Señaló que la declaratoria se produce en un contexto poselectoral de "extrema polarización y complejidad" que impidió que las autoridades electorales trabajaran "con la tranquilidad y autonomía que es propia de una democracia, afectando incluso su integridad personal y la de sus familias".

Según los datos de la página web del CNE, Asfura obtuvo el 40,26 % de los votos y se impuso a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal con el 39,54 %. De acuerdo con la resolución del CNE, Asfura sumó 1.479.822 votos, Nasralla 1.452.796 y la aspirante del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, 705.428 sufragios (19,19 %). La MOE/OEA recordó que existen actores que han manifestado desacuerdo con los resultados y llamó a terminar los procedimientos pendientes, instando a canalizar cualquier impugnación por la vía jurídica correspondiente. Enfatizó que, pese a demoras en la gestión del material electoral y limitaciones en la implementación de soluciones tecnológicas para el procesamiento de resultados, estas deficiencias "no comprometieron la integridad" del proceso.