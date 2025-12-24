¿Cuándo y dónde será la toma de posesión de Nasry Asfura? Fecha oficial

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió este miércoles 24 de diciembre la declaratoria oficial que proclama a Nasry "Tito" Asfura como el Presidente Constitucional de la República. El anuncio confirma los resultados del proceso electoral celebrado el pasado 30 de noviembre. Asfura alcanzó la victoria con un total de 1,479,748 votos válidos, cifra que le otorgó la ventaja sobre el candidato Salvador Nasralla. Según los datos del órgano electoral, el escrutinio llegó al 97.86% de las actas contabilizadas al momento de emitir este dictamen oficial.

Calendario de toma de posesión de Nasry Asfura

Con la declaratoria en firme, estos son los detalles para el traspaso de mando: Fecha de asunción: 27 de enero de 2026. Sede de la ceremonia: Estadio Nacional "Chelato Uclés" en Tegucigalpa. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Periodo de gobierno: El mandato presidencial iniciará el 27 de enero de 2026 y concluirá el 27 de enero de 2030.