Javier Milei: "Victoria de 'Tito' Asfura es una derrota contundente del narcosocialismo"

Tegucigalpa, Honduras.- Minutos después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declarara presidente electo a Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, el mandatario argentino Javier Milei celebró el resultado electoral, al que calificó como una derrota del “narcosocialismo”.
“La victoria de Tito Asfura es una derrota contundente del narcosocialismo y una señal clara de que la libertad vuelve a imponerse en Honduras.
El pueblo hondureño se expresó con valentía en las urnas y decidió poner fin a años de autoritarismo y decadencia.
Desde Argentina, celebramos el triunfo de la libertad y reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la voluntad popular y el respeto irrestricto a las instituciones en la región”, escribió Milei en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter).
El conservador Nasry “Tito” Asfura, candidato del Partido Nacional, fue declarado este miércoles como virtual presidente electo de Honduras por el Consejo Nacional Electoral, tras obtener el 40,26 % de los votos en las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.
Declaratoria oficial
La declaratoria fue realizada de manera virtual por los consejeros Ana Paola Hall, presidenta del CNE y representante del Partido Liberal; Cossette López, representante del Partido Nacional, y Carlos Cardona, consejero suplente. La resolución contó con la oposición del consejero propietario, Marlon Ochoa, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), quien el martes denunció que se estaría gestando un supuesto “golpe de Estado electoral”.
“Por voluntad mayoritaria del pueblo hondureño, expresada de forma soberana en las urnas, el Pleno de Consejeros del CNE declara presidente constitucional de la República de Honduras, para el período de cuatro años que inicia el 27 de enero de 2026 y finaliza el 27 de enero de 2030, al ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah”, señala el documento oficial.
La resolución agrega que el CNE, en cumplimiento de sus atribuciones, notificará a los ciudadanos electos y extenderá las credenciales correspondientes a los cargos de elección popular. Asimismo, se comunicará la declaratoria al Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización; a la Corte Suprema de Justicia y a los partidos políticos participantes, entre ellos el Partido Liberal de Honduras (PLH), Partido Nacional de Honduras (PNH), Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) y el Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH).
Según el registro oficial del CNE, hasta las 15:00 horas locales (21:00 GMT), el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, se ubicó en el segundo lugar con el 39,54 % de los votos, mientras que la candidata de Libre, Rixi Moncada, quedó en la tercera posición con el 19,19 %.
La resolución, leída por la consejera Cossette López, detalla que Asfura obtuvo un total de 1,479,822 votos, seguido por Nasralla con 1,452,796 y Moncada con 705,428 sufragios.