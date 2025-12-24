Javier Milei: "Victoria de 'Tito' Asfura es una derrota contundente del narcosocialismo"

Tegucigalpa, Honduras.- Minutos después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declarara presidente electo a Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, el mandatario argentino Javier Milei celebró el resultado electoral, al que calificó como una derrota del “narcosocialismo”.

“La victoria de Tito Asfura es una derrota contundente del narcosocialismo y una señal clara de que la libertad vuelve a imponerse en Honduras.

El pueblo hondureño se expresó con valentía en las urnas y decidió poner fin a años de autoritarismo y decadencia.

Desde Argentina, celebramos el triunfo de la libertad y reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la voluntad popular y el respeto irrestricto a las instituciones en la región”, escribió Milei en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter).

El conservador Nasry “Tito” Asfura, candidato del Partido Nacional, fue declarado este miércoles como virtual presidente electo de Honduras por el Consejo Nacional Electoral, tras obtener el 40,26 % de los votos en las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.