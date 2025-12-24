Ana García celebra victoria de Asfura: "Que Dios te bendiga, Tito, y cada día te llene de sabiduría"

Tegucigalpa, Honduras.- Con una foto junto a Nasry Asfura, tomada durante el gobierno de su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández, la ex primera dama, Ana García, felicitó al nuevo presidente electo del Partido Nacional con un mensaje de apoyo en su nuevo mandato. A través de su cuenta de X, García felicitó al sucesor de Xiomara Castro, quien hoy fue declarado como el próximo presidente de Honduras para el periodo 2026-2030, tras la declaratoria oficial compartida por el Consejo Nacional Electoral. "Felicitaciones a nuestro presidente electo Nasry Asfura. Que Dios te bendiga, 'Tito', y cada día te llene de su sabiduría para dirigir los destinos de nuestra amada nación Honduras", expresó.

Destacó que con el triunfo de Asfura, "desde las elecciones primarias, el Partido Nacional demostró su fuerza y organización; ahora, en las elecciones generales, esa fortaleza se consolidó aún más con el respaldo mayoritario del pueblo hondureño". La abogada mencionó que el próximo año, con este nuevo gobierno, "inicia una nueva etapa para la democracia de Honduras: de unidad, reconstrucción después del desastre de Libre y de esperanza para todos los hondureños. Con fe en Dios, vienen tiempos mejores para Honduras".

Declaraciones de Asfura

Por su parte, Asfura, respaldado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este miércoles estar "preparado para gobernar" Honduras luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declaró virtual presidente electo del país centroamericano. "Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar", subrayó Asfura en un mensaje en la red social X, minutos después de la declaratoria oficial hecha de manera virtual por los consejeros Ana Paola Hall, presidenta del CNE; Cossette López, y Carlos Cardona (suplente).

Según el recuento del CNE, Asfura ganó con el 40,27% de los votos emitidos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, cuyo recuento se desarrolló muy lentamente en medio de denuncias de presuntas irregularidades y con escrutinio especial de 2, 792 actas con inconsistencias que se inició el pasado 18 de diciembre con cinco días de retraso. "Honduras, ya tenemos la declaratoria oficial del CNE @CneHonduras. Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones", enfatizó Asfura, del conservador Partido Nacional.