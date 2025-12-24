Unión Europea felicita a Tito Asfura tras declaratoria oficial del CNE

Mediante un comunicado emitido desde Bruselas este 24 de diciembre, la UE destacó la participación masiva del pueblo hondureño en las urnas y reafirmó su compromiso con la democracia del país. El organismo señaló que los comicios fueron observados por un amplio número de misiones nacionales e internacionales, incluida una Misión de Observación Electoral de la Unión Europea .

Tegucigalpa, Honduras.- La Unión Europea felicitó oficialmente a Nasry “Tito” Asfura tras ser declarado presidente electo de Honduras por el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de concluir el proceso de escrutinio de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.

“Tras un proceso largo y prolongado y la proclamación de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, la Unión Europea felicita a Nasry Asfura por su elección como presidente de Honduras”, indica el documento oficial.

Asimismo, la UE manifestó su disposición de trabajar con el presidente electo y su futura administración, con el objetivo de profundizar la relación bilateral y avanzar en prioridades comunes en áreas de interés mutuo.

El pronunciamiento internacional se produce luego de que el Pleno de Consejeros del CNE declarara a Asfura como presidente constitucional de la República para el período 2026-2030, tras obtener el 40.26 % de los votos, de acuerdo con los resultados oficiales.

La declaratoria fue aprobada por mayoría de votos de los consejeros del órgano electoral, en medio de señalamientos de desacuerdo por parte del consejero representante del Partido Libertad y Refundación (Libre), quien cuestionó el proceso.

Según el registro final del CNE, el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, se ubicó en el segundo lugar con el 39.54 % de los votos, mientras que la candidata de Libre, Rixi Moncada, obtuvo el 19.19 %.