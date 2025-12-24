¿Romper relaciones con China? 10 principales promesas de campaña de Nasry Asfura

Nasry Asfura fue declarado este 24 de diciembre como presidente electo de Honduras tras 24 días de las elecciones generales ¿Cuáles han sido las 10 promesas de campaña principales? ¿Cuántas promesas cumplirá al ser ungido con la banda presidencial?
Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, votaron la noche del 23 de diciembre a favor de realizar la declaratoria oficial de las elecciones generales en Honduras, a nivel presidencial. Desde el génesis, Marlon Ochoa dejó en claro que votaría en contra de incluir este tema en agenda y firmar la declaratoria oficial, declaratoria que se hizo oficial este 24 de diciembre. ¿Qué promesas tiene Asfura?
Su plan de gobierno "Juntos Vamos a Estar Bien 2026-2030", el cual se fundamenta en una visión que enlaza la ética pública (deontología) con la política social y económica. El plan busca crear sinergias que generen empleo y promuevan la cohesión social, mientras se fortalece el Estado de Derecho, haciendo énfasis en el respeto al Principio de Legalidad y la provisión de seguridad jurídica y certidumbre política para el país.
Trabajo: La visión central de Asfura para Honduras es una nación que gestiona su vida republicana en democracia y libertad, donde las oportunidades se transforman en una fuente constante de "trabajo, trabajo y más trabajo. Este enfoque busca dignificar las condiciones de vida del pueblo hondureño y poner fin a la migración forzada por pobreza e inseguridad.
Rompería relaciones con China: Desde meses anteriores, el exedil de Tegucigalpa informó que ha recibido el respaldo del presidente de EE.UU., Donald Trump, cortaría relaciones con China y restablecería las relaciones con Taiwán. Asfura considera que Honduras estaba muy bien cuando tenía relaciones con Taiwán, porque recibía apoyo comercial y económico. De hecho, en julio de 2025, la República Popular China emitió un comunicado donde mostraba su preocupación por sus declaraciones pidiendo respeto a “una sola China” y que Taiwán es parte de China.
¿Venezuela?: En noviembre se refirió al régimen de Nicolás Maduro al mencionar: “¿Cómo vamos a tener relaciones con un país que no respeta la democracia y la libertad? Donde no se respeta la democracia y libertad, no se deben tener relaciones”.
Seguridad jurídica: El plan subraya que la seguridad jurídica es esencial para todos, desde el ciudadano común que requiere el respeto a sus derechos sociales básicos hasta las empresas que necesitan un clima amigable de negocios, ya que la generación de empleo es vista no solo como un objetivo económico, sino como un compromiso social que garantiza recursos, salud y educación.
Prevención Social,: Con programas comunitarios de prevención de la violencia y oportunidades para jóvenes en riesgo; la Investigación Criminal, fortaleciendo capacidades forenses para lograr la cero impunidad; la lucha Anti Extorsión, con una Estrategia Nacional que incluye unidades especializadas y protección a víctimas; los Controles Territoriales mediante la presencia de fuerzas interagenciales contra el crimen organizado y el narcotráfico; y la Gobernabilidad, promoviendo un desempeño transparente y probo de los cuerpos policiales.
Volver al campo: El plan de Nasry Asfura busca enfrentar la inseguridad alimentaria, marcada por déficits en maíz (30%) y frijol (12%), mediante el Fomento a la Producción de granos básicos, la provisión de asistencia técnica, semillas mejoradas y sistemas de riego eficientes, y el establecimiento de un programa nacional de reservas estratégicas de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria.
Inversión privada: En cuanto a la Transformación Industrial, el plan se centra en la industria manufacturera, el mayor generador de empleo formal con más de 380,000 afiliados. La estrategia se basa en tres pilares: la Modernización Industrial mediante la adopción de tecnologías avanzadas (automatización e IA); la Reactivación Maquiladora a través de la simplificación de trámites y la oferta de incentivos fiscales y tarifas energéticas competitivas; y la estrategia de Nearshoring (relocalización), creando una oficina dedicada y desarrollando zonas francas especializadas para atraer inversiones.
Salud y educación: Se plantea una transformación urgente de los sistemas de Salud y Educación. En Salud, las prioridades son la reducción de la mora quirúrgica con campañas masivas y telemedicina, la garantía de disponibilidad de medicamentos con un sistema centralizado de compras y distribución, la mejora de la atención a accidentes viales y la ampliación de la infraestructura sanitaria.
En el sector energético, el plan aborda la crisis señalando que las pérdidas eléctricas (estimadas en hasta un 38.6%, equivalentes a aproximadamente USD $535.5 millones anuales) son el "epítome de la ineficiencia. La estrategia se centra en la Reducción de Pérdidas mediante medidores inteligentes y la lucha contra el fraude; la Repotenciación de la red con nuevas subestaciones y la adopción de tecnologías de Red Inteligente (Smart Grid); el abastecimiento mediante el fomento y la diversificación de la matriz energética con énfasis en fuentes renovables; y la reestructuración institucional, buscando la autonomía de los entes reguladores y mejorando la gobernanza de la ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica).