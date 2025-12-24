¿Romper relaciones con China? 10 principales promesas de campaña de Nasry Asfura

En el sector energético, el plan aborda la crisis señalando que las pérdidas eléctricas (estimadas en hasta un 38.6%, equivalentes a aproximadamente USD $535.5 millones anuales) son el "epítome de la ineficiencia. La estrategia se centra en la Reducción de Pérdidas mediante medidores inteligentes y la lucha contra el fraude; la Repotenciación de la red con nuevas subestaciones y la adopción de tecnologías de Red Inteligente (Smart Grid); el abastecimiento mediante el fomento y la diversificación de la matriz energética con énfasis en fuentes renovables; y la reestructuración institucional, buscando la autonomía de los entes reguladores y mejorando la gobernanza de la ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica).