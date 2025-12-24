María Elvira Salazar felicita a Nasry Asfura y ratifica apoyo desde el Congreso de EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- La congresista estadounidense María Elvira Salazar extendió su felicitación a Nasry "Tito" Asfura tras ser declarado oficialmente este miércoles -24 de diciembre- como el presidente electo de Honduras por el Consejo Nacional Electoral (CNE). A través de un mensaje en X, Salazar destacó que el resultado electoral es el reflejo de la expresión soberana del pueblo hondureño en las urnas, cuya voluntad ha sido ratificada por las autoridades competentes. "Este resultado abre una nueva etapa para el país, con la oportunidad de fortalecer la democracia, promover la estabilidad y trabajar por un futuro de prosperidad y seguridad para todos los hondureños", manifestó la legisladora.

La congresista aseguró que trabajará de la mano con la administración de Asfura para "fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Honduras, impulsar la cooperación democrática y avanzar en una agenda de libertad, desarrollo y seguridad para nuestros pueblos". Asfura, del Partido Nacional, fue declarado como presidente electo de Honduras, con el 40,27 % de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. La declaración fue hecha de manera virtual por los consejeros Ana Paola Hall, presidenta del CNE y representante del conservador Partido Liberal; Cossette López, representante del Partido Nacional, y Carlos Cardona (suplente), con la oposición del tercer consejero principal, Marlon Ochoa, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), quien el martes denunció que se estaba gestando un "golpe de Estado electoral".