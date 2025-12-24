OEA lamenta que no se completara el recuento total de votos presidenciales

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se pronunció tras la declaratoria de resultados presidenciales dada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), subrayando que mantiene una vigilancia estrecha sobre el desarrollo de los acontecimientos políticos en el país. A través de un comunicado, el organismo informó que sigue de cerca el proceso mediante su Misión de Observación Electoral (MOE), la cual permanece desplegada en territorio hondureño. La Secretaría General mencionó que ha tomado nota del anuncio oficial que define la nueva estructura de poder para el período 2026-2030. No obstante, no pasó por alto las complicaciones que han marcado estas elecciones.

La OEA manifestó ser consciente de las dificultades experimentadas durante el proceso y, aunque reconoció el esfuerzo de las instituciones locales, lamentó que la declaratoria se realizara sin haber completado el recuento total de los votos emitidos. La Misión de Observación Electoral aseguró que su labor continúa de manera profesional e independiente. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Adelantaron que en los próximos días presentarán un informe detallado que contendrá los hallazgos encontrados en las urnas y las recomendaciones necesarias para fortalecer el sistema democrático hondureño.

Nasry declarado ganador presidencial