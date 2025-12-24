CNE declara a Nasry Asfura presidente electo de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió la declaratoria oficial de las elecciones presidenciales, proclamando a Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional (PN), como presidente electo de Honduras, en un contexto marcado por una estrecha diferencia de votos.

La declaratoria fue firmada por las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López y el consejero suplente Carlos Cardona, quienes avalaron el documento conforme a los procedimientos establecidos por el órgano electoral.

En contraste, el consejero Marlon Ochoa se negó a firmar la declaratoria, decisión que podría exponerlo a eventuales responsabilidades penales y civiles, al tratarse de un acto administrativo considerado obligatorio dentro del proceso electoral.

De acuerdo con los datos oficiales del CNE, con más del 99% de las actas escrutadas, Asfura obtuvo aproximadamente 1,479,822 votos, equivalentes a 40.27% de los votos, seguido por el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 1,452,796, lo que representa 39.53%.

En tercer lugar, se ubicó Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), con 706,266 votos, es decir, 19.19%.

Como último paso, esta declaratoria deberá ser publicada en las próximas horas en el Diario Oficial La Gaceta, como lo establece la ley.