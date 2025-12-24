CNE declara a Nasry Asfura presidente electo de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió la declaratoria oficial de las elecciones presidenciales, proclamando a Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional (PN), como presidente electo de Honduras, en un contexto marcado por una estrecha diferencia de votos.
La declaratoria fue firmada por las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López y el consejero suplente Carlos Cardona, quienes avalaron el documento conforme a los procedimientos establecidos por el órgano electoral.
En contraste, el consejero Marlon Ochoa se negó a firmar la declaratoria, decisión que podría exponerlo a eventuales responsabilidades penales y civiles, al tratarse de un acto administrativo considerado obligatorio dentro del proceso electoral.
De acuerdo con los datos oficiales del CNE, con más del 99% de las actas escrutadas, Asfura obtuvo aproximadamente 1,479,822 votos, equivalentes a 40.27% de los votos, seguido por el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 1,452,796, lo que representa 39.53%.
En tercer lugar, se ubicó Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), con 706,266 votos, es decir, 19.19%.
Como último paso, esta declaratoria deberá ser publicada en las próximas horas en el Diario Oficial La Gaceta, como lo establece la ley.
La proclamación se produce en medio de cuestionamientos al proceso electoral. Por un lado, por acusaciones de fraude por el partido oficialista (Libre) y por el candidato de liberal, aunque este último no es respaldado por las autoridades de su partido en esta postura.
A esto se suman las múltiples denuncias de las consejeras Hall y López de estar expuestas a una presunta persecución política por su compañero del pleno (Marlon Ochoa) y varias instituciones estatales como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la República, según denunciaron, por el hecho de defender el proceso electoral y la declaratoria de resultados, que en estos 24 días después de realizadas las elecciones, sufrió varios atrasos y sabotajes.
Ante el estrecho margen entre los principales contendientes, el CNE aprobó previamente la realización de un escrutinio especial de actas, que incluyó revisiones adicionales y recuentos voto por voto en casos específicos, como parte de los esfuerzos para superar la crisis poselectoral.
Nasry, deberá asumir la presidencia de la República el 27 de enero de 2026, como establece la Constitución. Su llegada marca el regreso del Partido Nacional al poder, luego de un breve gobierno de Libre, con la saliente mandataria, Xiomara Castro.
Asfura, de 67 años, sería el sexto presidente de ese instituto político en asumir las riendas de país, desde el retorno a la democracia en 1981.
Sus antecesores fueron:
1. Rafael Callejas (1990-1994)
2. Ricardo Maduro (2002-2006)
3. Porfirio Lobo (2010-2014)
4. Juan Orlando Hernández (2014-2018)
5. Juan Orlando Hernández (2018-2022)
Plan de gobierno
Entre sus propuestas de gobierno, Nasry dijo que buscaría crear un ambiente de negocios amigable y generar empleo mediante la seguridad jurídica y la gestión democrática.
Además, ofreció generar condiciones para reducir la pobreza, fomentar la inclusión social y mejorar el acceso a servicios básicos como agua, energía, salud y educación.
En temas de educación propuso asegurar el acceso equitativo a la educación de calidad, mejorar la infraestructura educativa y promover la formación técnica alineada con las demandas del mercado laboral.
También planteó la creación de un Sistema Nacional de Protección Social y programas de cuidado para la niñez, además de equipar la red hospitalaria, construir nuevos hospitales y modernizar el sistema de salud con un enfoque en la atención primaria.