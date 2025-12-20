“Ni aunque me lleven a punta de bala me harán validar un fraude”, advierte Marlon Ochoa

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de que el gobierno de los Estados Unidos le negara la visa al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, este se pronunció asegurando que defenderá la democracia. Fue el pasado viernes por la noche cuando se conoció que Estados Unidos revocó la visa al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, mientras que a Ochoa se la negó. El consejero Marlon Ochoa afirmó que la elección del presidente de Honduras es una decisión soberana del pueblo hondureño y no de otros países.

"Yo voy a seguir insistiendo en que el resultado final que debe declarar el CNE debe ser por el que votó el pueblo hondureño", dijo Ochoa. Agregó que "debemos seguir combatiendo el fraude y el presidente de Honduras no lo va a poner otro país, y exigimos que cese esa intervención". Asimismo, Ochoa, quien se ha mantenido distante de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, advirtió que no lo van a obligar a validar ningún "fraude". "A mí no me van a obligar a validar ninguna elección fraudulenta. Lo que se constata es que la elección del 30 de noviembre, tal y como lo dije antes, es la elección más sucia que ha existido".