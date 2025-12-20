“Ni aunque me lleven a punta de bala me harán validar un fraude”, advierte Marlon Ochoa

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de que el gobierno de los Estados Unidos le negara la visa al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, este se pronunció asegurando que defenderá la democracia.
Fue el pasado viernes por la noche cuando se conoció que Estados Unidos revocó la visa al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, mientras que a Ochoa se la negó.
El consejero Marlon Ochoa afirmó que la elección del presidente de Honduras es una decisión soberana del pueblo hondureño y no de otros países.
"Yo voy a seguir insistiendo en que el resultado final que debe declarar el CNE debe ser por el que votó el pueblo hondureño", dijo Ochoa.
Agregó que "debemos seguir combatiendo el fraude y el presidente de Honduras no lo va a poner otro país, y exigimos que cese esa intervención".
Asimismo, Ochoa, quien se ha mantenido distante de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, advirtió que no lo van a obligar a validar ningún "fraude".
"A mí no me van a obligar a validar ninguna elección fraudulenta. Lo que se constata es que la elección del 30 de noviembre, tal y como lo dije antes, es la elección más sucia que ha existido".
Ochoa volvió a confirmar que "a mí, ni aunque me lleven a ese pleno a punta de bala, me van a hacer validar un fraude, porque yo estoy acá para representar al pueblo, no al presidente de otro país; estoy aquí pagado por el pueblo, nombrado por delegación de segundo grado por el Congreso Nacional".
Tras varios atrasos, el pasado jueves el CNE inició el escrutinio especial de más de 2,700 actas, lo que ha estrechado el margen entre Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal.
A primeras horas de este sábado, la ventaja de Asfura frente a Nasralla es corta en comparación con los más de 40,000 votos que inicialmente los separaban. Ahora la diferencia es de 23,498 votos y aún hay más de 1,000 actas por escrutar.
El ajuste en las cifras sitúa a Asfura con el 40,28 %, equivalente a 1,359,418 votos, frente al 39,58 % de Nasralla, que suma 1,335,920 votos.