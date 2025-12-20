Actualización del escrutinio especial: Asfura con una ventaja cada vez más corta frente a Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio de las actas con inconsistencias ha ido reduciendo el margen de distancia en votos entre los dos candidatos presidenciales que se disputan el triunfo en Honduras. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 99,87 % de las actas escrutadas, el margen a favor de Asfura se redujo de más de 40,000 a 23,498 votos hacia las 7:30 a. m. de este sábado 20 de diciembre. El ajuste en las cifras sitúa a Asfura con el 40,28 %, equivalente a 1,359,418 votos, frente al 39,58 % de Nasralla, que suma 1,335,920 votos.

Aún existe un importante margen de actas con inconsistencias por revisar, ya que en este proceso de escrutinio especial más de 2,700 actas van a ser revisadas. Según el CNE, todavía hay 1,929 actas pendientes de revisión. La demora en el conteo especial, programado inicialmente para el día 13, se debe a una combinación de trabas administrativas, la ausencia de delegados de partidos en las mesas de verificación y tareas pendientes en la plataforma tecnológica, según el CNE. En la tercera posición, con el 19,13 % (645,855 votos), se ubica la candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, quien ha pedido la nulidad total de los comicios, en los que los hondureños votaron para elegir a la persona que sucederá a la presidenta Xiomara Castro el próximo 27 de enero de 2026.