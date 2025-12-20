Actualización del escrutinio especial: Asfura con una ventaja cada vez más corta frente a Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio de las actas con inconsistencias ha ido reduciendo el margen de distancia en votos entre los dos candidatos presidenciales que se disputan el triunfo en Honduras.
Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 99,87 % de las actas escrutadas, el margen a favor de Asfura se redujo de más de 40,000 a 23,498 votos hacia las 7:30 a. m. de este sábado 20 de diciembre.
El ajuste en las cifras sitúa a Asfura con el 40,28 %, equivalente a 1,359,418 votos, frente al 39,58 % de Nasralla, que suma 1,335,920 votos.
Aún existe un importante margen de actas con inconsistencias por revisar, ya que en este proceso de escrutinio especial más de 2,700 actas van a ser revisadas. Según el CNE, todavía hay 1,929 actas pendientes de revisión.
La demora en el conteo especial, programado inicialmente para el día 13, se debe a una combinación de trabas administrativas, la ausencia de delegados de partidos en las mesas de verificación y tareas pendientes en la plataforma tecnológica, según el CNE.
En la tercera posición, con el 19,13 % (645,855 votos), se ubica la candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, quien ha pedido la nulidad total de los comicios, en los que los hondureños votaron para elegir a la persona que sucederá a la presidenta Xiomara Castro el próximo 27 de enero de 2026.
El escrutinio especial se está realizando ante denuncias de inconsistencias presentadas por Nasralla y el Partido Libre, que exigen además un conteo “voto por voto” del total de las actas, solicitud que el ente electoral descartó alegando impedimentos legales.
La autoridad electoral dijo el miércoles que la legislación vigente impide realizar un recuento “voto por voto” a escala nacional sin una causa justificada, y advirtió que acceder a un conteo generalizado en el nivel presidencial sentaría un precedente para otros niveles electivos, “desnaturalizando el sistema de escrutinio” y obligaría a la institución a “actuar al margen de la ley”.
El CNE no ha precisado la fecha de finalización del recuento, que se realiza en presencia de observadores nacionales e internacionales, aunque el organismo tiene plazo hasta el 30 de diciembre para divulgar los resultados oficiales.