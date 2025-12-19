Ana Paola Hall advierte posibles delitos electorales durante el escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.-La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, informó la noche de este viernes 19 de diciembre que hasta la fecha se han procesado 652 actas en el marco del escrutinio especial, de las cuales 48 han sido consignadas en cero, situación que podría constituir un delito electoral si se comprueba la existencia de votos válidos dentro de las maletas electorales.

Hall recordó que los integrantes de las Juntas encargadas del escrutinio especial no son empleados del CNE, sino que “son postulados por los partidos políticos”, por lo que sus actuaciones corresponden directamente a las organizaciones políticas que los propusieron.

No obstante, la consejera enfatizó que, en caso de cometerse irregularidades, la responsabilidad penal recaerá de forma individual. “De cometer algún delito electoral, su responsabilidad penal será personalísima”, advirtió.