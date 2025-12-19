  1. Inicio
Ana Paola Hall advierte posibles delitos electorales durante el escrutinio especial

Hall afirmó que los integrantes de las Juntas encargadas del escrutinio especial no son empleados del CNE, sino que “son postulados por los partidos políticos”

  • Actualizado: 19 de diciembre de 2025 a las 21:16
Ana Paola Hall advierte posibles delitos electorales durante el escrutinio especial

El jueves 18 de diciembre inició el escrutinio especial.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.-La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, informó la noche de este viernes 19 de diciembre que hasta la fecha se han procesado 652 actas en el marco del escrutinio especial, de las cuales 48 han sido consignadas en cero, situación que podría constituir un delito electoral si se comprueba la existencia de votos válidos dentro de las maletas electorales.

Hall recordó que los integrantes de las Juntas encargadas del escrutinio especial no son empleados del CNE, sino que “son postulados por los partidos políticos”, por lo que sus actuaciones corresponden directamente a las organizaciones políticas que los propusieron.

No obstante, la consejera enfatizó que, en caso de cometerse irregularidades, la responsabilidad penal recaerá de forma individual. “De cometer algún delito electoral, su responsabilidad penal será personalísima”, advirtió.

Según explicó, “puede constituir delito electoral consignar votos en cero (0) cuando existen papeletas válidas en la maleta electoral, anulando votos válidamente emitidos, desconociendo actas originales, hojas de incidencia y papeletas retornadas”.

Hall hizo un llamado a respetar el mandato ciudadano y la institucionalidad democrática. “El compromiso es y debe ser uno solo: defender la voluntad popular. ¡La democracia es la salida, no jueguen con ella!”, concluyó.

