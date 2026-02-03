Expareja de Cardona: "Tememos por la vida de nuestro hijo de tres añitos”

Tegucigalpa, Honduras.- Clara López, exesposa de José Carlos Cardona, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pidió a las autoridades que respeten los derechos del exfuncionario y le permitan "demostrar su inocencia". “Esperamos que se le garanticen todas sus garantías constitucionales para que pueda demostrar su inocencia", solicitó la actual diputada del partido Libertad y Refundación (Libre). Al mismo tiempo, afirmó que "el mismo (Cardona) ha dicho que es un hombre sin poder, prácticamente de pie descalzo, y ya sabemos a quiénes muerde la justicia en este país”

En las mismas declaraciones, López aprovecho para expresar su preocupación por la seguridad del exfuncionario y de su entorno familiar. "Tememos por la vida de él, la de su familia y la de nuestro hijo de tres añitos", afirmó. La funcionaria aseguró que Cardona intentó rendir declaración voluntaria en reiteradas ocasiones, sin embargo, las autoridades nunca le dieron la oportunidad.

“Intentó dar su declaración de forma voluntaria en tres ocasiones, desde hace meses, y se le negó la oportunidad, hasta que de forma desproporcionada se giró una orden de captura y allanamiento”, sostuvo. La exesposa del extitular de Sedesol afirmó que Cardona siempre se mantuvo dispuesto a colaborar con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos y rechazó que existiera intención de evadir la justicia.