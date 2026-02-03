Sedesol no actuó sola: otras instituciones movieron millones de lempiras del Estado

Tras la publicación de la investigación Red de ONG vinculadas a Libre recibió más de L150 millones del fondo de diputados, EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium confirmaron que había más de 210 proyectos adjudicados a estas organizaciones.Una verificación en campo realizada por este equipo periodístico reveló graves inconsistencias entre los informes oficiales y la realidad. En varios municipios donde los proyectos figuran como “en ejecución” o “finalizados”, lo que se encontró fueron obras paralizadas, construcciones de baja calidad o intervenciones que no responden a las necesidades comunitarias.De los proyectos ejecutados por AMO y MUE que fueron inspeccionados, algunos presentan avances mínimos, otros están abandonados y varios muestran problemas de ubicación, ejecución técnica o pertinencia social. Estos hallazgos contrastan con el discurso utilizado por los congresistas para justificar el uso de los 950 millones de lempiras que el Congreso Nacional aprueba anualmente para ser gestionados por diputados con el argumento de “ayudar a las comunidades”.El análisis, realizado por los equipos periodísticos, de los informes del Congreso Nacional y de la SGJD confirma que Manos a la Obra fue responsable de 124 obras y proyectos sociales entre 2023 y 2024, convirtiéndose en la ONG con más asignaciones. En el caso de Mujeres Unidas Extraordinarias, los proyectos se concentraron principalmente en Cortés, Choluteca, Francisco Morazán y Atlántida. No obstante, en ninguno de los dos casos existe evidencia pública suficiente que respalde una ejecución efectiva y completa.Este patrón se suma al escándalo por el desvío de fondos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que también opera con recursos de esta partida y presenta características similares de opacidad y posible uso político de fondos públicos.Tras la publicación de investigaciones periodísticas, se detectó que diputados y ONG vinculadas a Libre aceleraron la ejecución de proyectos con diversas irregularidades.Un ejemplo es la compra de cemento por la Asociación Manos a la Obra en Danlí, financiada con fondos canalizados por la SGJD, cuya entrega se realizó sin verificar beneficiarios ni documentar adecuadamente el inicio de las obras. Aunque su presidenta, Linda María Ordóñez, reconoció retrasos por trámites administrativos, se constató que algunas obras reportadas como finalizadas no existen.De manera similar, Mujeres Unidas Extraordinarias recibió millonarios fondos públicos sin que exista información detallada sobre avances, contrataciones o liquidaciones. Al ser consultada, la organización brindó respuestas generales y sin compromisos verificables. Estas irregularidades coinciden con las investigaciones del Ministerio Público, las cuales concuerdan con lo ya publicado por EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium.