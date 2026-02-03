Cortes de energía en Honduras para este miércoles 4 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.– Múltiples zonas de Honduras sufrirán cortes de energía eléctrica este miércoles 4 de febrero debido a trabajos de mantenimiento programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Los departamentos afectados incluyen Choluteca, El Paraíso, Copán, Cortés y Atlántida, entre otros.
La mayoría de los cortes se producirán entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde; no obstante, los horarios podrían variar según la zona.
A continuación, conozca los barrios, colonias y aldeas que se verán afectados por las interrupciones en el suministro eléctrico este miércoles 4 de febrero.
Choluteca (8:00 a.m -2:00 p.m)
La Joyada, La Lujosa, Los Llanitos, Santa Cruz, colonia Buena Vista, Los Mangles, Punta Ratón, Monjarás, Cedeño, El Botadero, Guapinol, Los Delgaditos, Azucarera La Grecia, Azucarera Choluteca, empacadora Santa Inés, Orolarva, ICF, Pueblo Nuevo, El Ojochal, El Marillal, Palo Herrado, Jocomico, Agua Caliente Pavana, El Trapiche, Guanacastillo, El Copal, empacadora Litoral, Intrefica, Colonias Unidas, barrio Iztoca, colonia Arias Lagos, Carnilandia, barrio Pacífico, Pollo Norteño, La Redonda, residencial Santa Elena, colonia Altos del Guayabo, gasolinera Uno Gualiqueme, empacadora Golfo Azul y zonas aledañas.
Trojes, El Paraíso (8:00 a.m - 2:00 p.m)
Las Lomas, el Noveno Batallón de Infantería, La Angostura, La Peineta, San Diego, Santa Rita, Los 2 Montes, La Joya, La Lima, Pozo Bendito, Jutiapa, El Benque, El Avillal, El Obraje, Las Crucitas, Los Corrales, Buenos Aires, Las Flores, Conchagua, Tres Piedras, Las Selvas, El Cedral, La Lodosa, Escuapa, La Lima de Escuapa, Altos de Escuapa, Los Bienvenidos, El Siguapate, Coyolar, Santa Ana, Gualiqueme, La Nueva Coyolar y zonas aledañas.
Santa Rosa, Copán (8:20 a.m -2:20 p.m)
Municipio de Florida, Copán: las aldeas: El Calichón, La Elencia, El Ermitaño, Berlín Plancitos, Pastoreaderos, Agua Buena, El Caribe, La Unión, La Elencita, Siete Cuchillas, El Jardín, El Guayabo, San Rafael, La Ruidosa, San Antonio, Las Pilas de Techín, Las Flores, San Lorenzo Techín, La Zona, El Espíritu, Santa Clara, El Rosario, El Porvenir y los caseríos cercanos. Municipio de La Jigua, Copán: las aldeas: Parque Arqueológico El Puente, La Colmena, La Tejera, Buena Ventura, La Laguna, El Puente y los caseríos cercanos.
Corinto, Cortés (9:00 a.m. - 3:00 p.m)
Potrerillos, Cuyamelito, Brisas de Omoa, San Carlos, Cortecito, Corinto, Aduana Corinto, Suyapa Frontera, La Estrella, Generadoras Hidroeléctricas Cuyamel, San Carlos y Cortecito, Quimistán (El Listón, Paso Viejo, Las Flores).
Villanueva, Cortés (9:30 a.m - 3:30 p.m)
Col. Hacienda Real, Res. Guacamaya I y II Etapa, Pueblo Nuevo, ZIP Buena Vista, Tropigas, Bemex, Colisa, Motel Lucero de Sula, Col. Monte María, Bo. El Centro, Bo. Las Flores, Aldea El Paraíso, Coxgas, Palmaplast, Dinaplast, Plastinova, Res. La Hacienda, Pronorsa, Generación Térmica Villanueva Dinaplast, Alfa Pack, Grupo Jaremar, Res. Real del Puente I y II Etapa, Res. Búfalo Villa, Indehma (Yodeco).
Villanueva: Col. Bendición de Dios, Col. Luis García Bustamante, Co. Los Castaños I, II y III Etapa, Col. Las Colinas, Col. Nueva Samaritana, Col. Nuevo Renacer, Col. Gran Bretaña, Col. Santa Eduviges, Col. El Corozal I y II, Col. Brisas del Calan, Col. El Calan, Col. España, Aldea El Calán, Aldea El Marañón, Col. Villas del Río, Col. KM 71, Col. Vista Hermosa I y II Etapa, Res. San Ángel, Col. Brisas del Rosario, Alcón, Kimberly Clark, Plásticos Gamoz, Olepsa, Tapas de Centroamérica.
Tela, Atlántida (9:00 a.m a 5:00 p.m)
Aldea Cabeza de Indio, Bo. El Retiro, Bo. La Laguna, Col. 15 de Septiembre, Rancho La Fortuna, Col. Las Lomas, Res. Florens, Col. Nuevo Amanecer, Aldea KM. 4, Col. Quebrada de Arena, Aldea El Boquete, Aldea La Ensenada, Bo. Delicias (Triunfo de la Cruz), Aldea Triunfo de la Cruz, Res. Mar Bella, Aldea KM. 7, Aldea KM. 8, Aldea Las Palmas, Aldea San Martín, Aldea 3 de Mayo Cedros, Aldea KM. 12, Matas del Atlántico, Aldea La Leona, Aldea Hicaque, Aldea Planes de Hicaque, Aldea Planes de Tiburón, Aldea KM. 16, Aldea KM. 17, Aldea Sisama, Aldea San Francisco de Saco, Aldea Tiburones, Col. Ayala, Aldea Coloradito, Municipio de Arizona, Col. San Alejo (Arizona), Col. Brisas de Lean (Arizona), Aldea Santa María, Aldea La Suiza, Desvío Lean (Lean hacia Arriba), Aldea El Empalme, Aldea Hilamo Nuevo, Aldea Hilamito, Aldea Hilamo Viejo, Aldea El Retiro, Aldea Mezapa, Col. El Edén (Mezapita), Aldea Mezapita, Generador SEMSA, Generador Mangungo, Generador Matarras, Col. Reyes (Mezapita), Col. Suyapa (Mezapita), Aldea El Astillero, Aldea Matarras, Aldea La Lomas, Aldea La Aurora, Aldea El Guayabo, Col. La Guillén (San José de Texiguat), Aldea San José de Texiguat, Aldea La Bomba, Aldea Nueva Florida, Col. Satélite (Nueva Florida), Aldea La Unión Santa Fe, Aldea Lempíra, Aldea La Concepción, Aldea Buena Vista, Aldea Buena Vista (El Barro), Aldea La Yusa, Aldea El Astillero (Fábrica de Aceite Empacadora del Atlántico), Aldea El Coco, Aldea Las Piedras, Aldea Santa Lucía, Aldea Mojimán, Aldea Cangelica Abajo y Cangelica Arriba, Aldea San Juan Lempira, Aldea El Zapote, Aldea Las Delicias, Aldea Las Suyapas, Aldea Morazán, Aldea El Dorado (Desvío Lean hacia La Ceiba), Aldea Río Chiquito, Aldea Barranquía (Desvío Lean hacia Abajo), Aldea El Jazmín Arriba y Jazmín Abajo, Aldea Paris de Lean, Aldea Flores de Lean, Aldea Las Delicias del Cacao, Aldea Ceibita Way, Aldea El Sitio, Aldea Colorado Barra, Aldea Nueva Goo, Aldea Cayo Venado, Aldea Las Rositas, Aldea Sombra Verde, Aldea Campo Nuevo, Aldea Wachipilín, Aldea La Tarraloza (Esparta), Aldea Agua Caliente. (L309 Sector San Alejo): Col. Ruth García, Col. Milenium Etapa II y III, Aldea KM. 4 Carretera a Tornabé, Indura Beach Hotel and Resort, Aldea Puerto Arturo, Fondo Ganadero (Puerto Arturo), Aldea La Esperanza, Proyecto ColprosumA, Aldea La Esperanza Santiago, Col. Canada (La Esperanza), Aldea Nueva Esperanza, Aldea La Tarraloza (Tela), Aldea KM. 7 (Sector San Alejo), Col. Buena Vista, Aldea El Junco, Col. Los Pinos (El Junco), Aldea El Guano, Aldea KM. 10, KM. 11, KM. 13, Aldea San Martín (El Jute), Aldea El Jute, KM. 14, KM. 15, KM. 16, Aldea El Milagro Etapa 1 y 2, Aldea Arena Blanca, Aldea Cerritos, Aldea La Montañita, Aldea Citronela, Aldea La Ica, Aldea Buenos Aires, Col. Richard Wayfort, Aldea San Alejo, Aldea Uluita, Aldea Los Patos, Aldea Los Cocos, Aldea Uluita, Aldea Morejen, Aldea Agua Blanca, Aldea Peiman, Aldea La Fortuna, Aldea La Unión, Aldea Villa Franca, La Tusa (Agua Chiquita), Aldea Agua Chiquita, Aldea Los Cerritos (Laguna de Los Micos).