Olimpia vs América EN VIVO: Hora y canal para ver en vivo hoy partido de la Concacaf Champions Cup

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia está enfrentando al América en el Estadio Nacional Chelato Uclés por la primera ronda de la Concacaf Champions Cup.

MINUTO A MINUTO MIN.1 - El árbitro Ismail Elfath advierte a Emanuel Hernández por una fuerte falta contra el jugador del América, Víctor Dávila. 8:06 PM - ¡Arrancó el partido! Olimpia y América ya se están enfrentando por la Concacaf Champions Cup.

7:30 PM - Olimpia y América están calentando en el césped del Nacional.

7:20 PM - Así sale el América: Luis Malagón, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Kevin Álvarez, Cristian Borja, Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado, José Raúl Zúñiga, Alexis Gutiérrez, Erick Sánchez y Víctor Dávila. 7:15 PM - 11 titular de Olimpia: Edrick Menjívar, Kevin Güity, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Facundo Queiroz, Carlos Sánchez, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, Agustín Mulet, José Mario Pinto y Jorge Benguché. 7:00 PM - Olimpia ya se instaló en el coloso capitalino a pocos minutos del arranque del juego ante América.

6:40 PM - Así fue la impresionante llegada de la barra del Olimpia al Chelato Uclés.

6:30 PM - Este es el lindo uniforme con el que saldrá al terreno de juego el equipo mexicano.

6:25 PM - Cabe recordar que la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) asignó al árbitro estadounidense Ismail Elfath para el duelo entre Olimpia y América de este martes 3 de febrero. 6: 20 PM - Así está la serie entre Olimpia y América en la Concacaf Copa de Campeones. Partidos jugados: 6 Victorias CD Olimpia: 3, goles anotados: 7 Empates: 1 Victorias CF América: 2, goles anotados: 8 6:15 PM - Olimpia lucirá este lindo parche en honor a dos títulos de Concacaf que ha logrado la institución merengue.

6:00 PM - Así luce en estadio Nacional Chelato Uclés a menos de dos horas para el pitazo inicial.

5:50 PM - ¡IMPRESIONANTE! La hinchada del América se ha hecho sentir y están copando el coloso capitalino.

5:30 PM - Ambiente de espectáculo se respira en las afueras del estadio Nacional con la llegada de aficionados de ambos equipos.

5:10 pm - Hincha observa desde las alturas el paso de la Ultra Fiel en el Nacional.



5:00 PM - Hinchas del Club América copan el estadio Chelato Uclés en Tegucigalpa con cánticos y banderas.



Previa del duelo

El choque enfrenta a dos instituciones con peso internacional. El León presume dos títulos de Concacaf (1972 y 1988), siendo hasta hoy el único club hondureño en conquistar el certamen. Enfrente estará el máximo ganador del torneo: el América, que suma siete coronas, empatado con Cruz Azul, aunque arrastra una sequía de una década sin levantar el trofeo. Una racha que las Águilas quieren cortar cuanto antes. Para Olimpia será su participación número 38 en la competición, regresando al escenario continental por primera vez desde la edición 2023. El equipo dirigido por Eduardo Espinel confía en hacerse fuerte en casa y en el respaldo de su gente, que jugará su propio partido desde las gradas. Sin embargo, el momento del Albo genera algunas dudas tras empatar sus últimos dos compromisos en la Liga Nacional. El América, ahora bajo la conducción del brasileño André Jardine, llega con credenciales sólidas. Obtuvo su boleto como campeón del Apertura 2024 de la Liga MX y en la edición 2025 alcanzó los cuartos de final. El objetivo es claro: ir con todo por la octava copa, una deuda pendiente con su exigente afición. Este será el cuarto cruce entre Olimpia y América en la historia de la Copa de Campeones. En las tres series previas, disputadas a ida y vuelta, el conjunto hondureño avanzó una vez, mientras que los mexicanos lo hicieron en dos ocasiones. En el acumulado de partidos, el Albo presume ligera ventaja con tres triunfos contra dos del América, además de un empate. Pese a esos antecedentes, el favoritismo recae sobre las Águilas. Pero en noches como esta, los números pesan poco. Olimpia quiere dar el golpe, hacerse gigante en Tegucigalpa y comenzar la serie soñando en grande. La mesa está servida para una batalla continental de alto voltaje.

Canal que transmite el partido

El partido entre Olimpia y América arranca a partir de las 8:00 PM de este martes y se jugará en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. El compromiso será transmitido por ESPN y Disney+. Además podes seguirlo minuto a minuto por EL HERALDO.HN.

Datos del juego