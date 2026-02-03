Fichajes: Se va de Motagua a UPNFM, legionarios quedan sin equipo y otra alta en Olimpia

Víctor Bernárdez - "Muma" dejó la vicepresidencia de Leones HT6: "Primero Dios los bendiga. Espero que todos se encuentren muy bien junto a sus familias. Por medio de este mensaje quiero notificarles de manera formal que, a partir del día de hoy, he decidido dar un paso al costado y ya no formar parte del cargo de Vicepresidente del club Leones HT6".