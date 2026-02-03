Fichajes: Se va de Motagua a UPNFM, legionarios quedan sin equipo y otra alta en Olimpia

Motagua y Marathón firmaron a jóvenes promesas, Olimpia reporta alta y los legionarios sufren duro revés. Así se mueve el mercado de fichajes en Honduras.
Isaac Palacios - Marathón, pensando en fortalecer sus reservas y el futuro, fichó al atacante juvenil, que llega procedente de la Academia Internacional Leones.
Julio Dicaprio Rodríguez - El lateral izquierdo panameño es nuevo fichaje del Real España para el torneo Clausura y la Champions de la Concacaf.
Roger Sander - El mediocampista es baja confirmada del Olancho FC y pasa a ser refuerzo del Génesis PN del departamento de La Paz.
Alberth Elis - Sorpresivamente, el delantero hondureño rescindió su contrato con el Marítimo de la segunda división del fútbol de Portugal. Ahora es agente libre.
Víctor Bernárdez - "Muma" dejó la vicepresidencia de Leones HT6: "Primero Dios los bendiga. Espero que todos se encuentren muy bien junto a sus familias. Por medio de este mensaje quiero notificarles de manera formal que, a partir del día de hoy, he decidido dar un paso al costado y ya no formar parte del cargo de Vicepresidente del club Leones HT6".
José Mario Pinto - Finalmente el fichaje del habilidoso mediocampista se cayó por el Banfield de Argentina. El conjunto sudamericano se decantó por otras opciones y Pinto seguirá en Olimpia.
Kervin Arriaga - El volante hondureño no se mueve del Levante de la Liga de España. El futbolista no firmó por ningún club de la Serie A de Italia.
Jafeth Sabillón - Otra baja confirmada en Platense, quien se convirtió en nuevo refuerzo del Estrella Roja de Danlí.
Santiago Ramírez - El uruguayo ya recibió el pase internacional para debutar con Olimpia en la Champions de Concacaf y la Liga Nacional de Honduras.
Deybi Flores - El volante hondureño también se quedó sin equipo en el extranjero tras rescindir su contrato en la primera división del fútbol de Arabia Saudita.
Endrick Rosales - El joven originario de Islas de la Bahía, es nuevo fichaje del Motagua. El "Ciclón" lo firmó para reforzar las reservas. Endrik realizó toda su formación futbolística desde la categoría U7 hasta la Liga Profesional de Ascenso con el Club Deportivo Juventus F.C. Roatán.
Yankel Zelaya - El habilidoso atacante dejó las reservas del Motagua para fichar por Lobos UPNFM. El atacante iniciará desde las reservas para buscar un puesto en el primer equipo.
Marlon Palta - El atacante colombiano es nuevo fichajes de Leones HT.
Edixon García - Procedente del Honduras Rush, Motagua firmó a la joven promesa. Emilio Izaguirre cerró su fichaje a nivel de reservas.
Jafeth Núñez - Se une a las tantas bajas del Choloma para el Clausura.