Top 15 fichajes más caros del 2026 en el mercado internacional

Este lunes 2 de febrero cerró el mercado de fichajes internacional y aquí te mostramos el top 15 de los fichajes más caros que se concretaron.
15.Giacomo Raspadori (del Atlético de Madrid al Atalanta) por 23 millones.
14.Pablo Felipe (del Gil Vicente al West Ham) por 23 millones.
13.Marc Guehi (del Crystal Palace al Manchester City) 23 millones.
12.Gerson (del Zenti al Cruzeiro) por 27 millones.
11. Mattéo Guendouzi (de Olympique de Marsella a Fenerbahce) por 28 millones.
10.Rayan (de Vasco da Gama a Bournemouth) por 28,5 millones.
9.Taty Castellanos (de Lazio a West Ham) por 29 millones.
8. Kader Meite (de Rennes a Al-Hilal) por 30 millones.
7.Oscar Bobb (de Manchester City a Fulham) por 31,2 millones.
6.Ademola Lookman (de Atalanta a Atlético de Madrid) por 35 millones.
5.Brennan Johnson (de Tottenham a Crystal Palace) por 40 millones.
4.Conor Gallagher (de Atlético de Madrid a Tottenham) por 40 millones.
3.Lucas Paquetá (de West Ham a Flamengo) por 42 millones.
2.Strand Larsen (de Wolves a Crystal Palace) por 49,7 millones.
1.Antonie Semenyo (de Bournemouth al Manchester City) 72 millones.