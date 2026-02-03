  1. Inicio
Top 15 fichajes más caros del 2026 en el mercado internacional

El Manchester City encabeza la lista de los equipos que más dinero desembolsaron en esta ventana

  • Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 14:53
1 de 16

Este lunes 2 de febrero cerró el mercado de fichajes internacional y aquí te mostramos el top 15 de los fichajes más caros que se concretaron.

Foto: Cortesía.
2 de 16

15.Giacomo Raspadori (del Atlético de Madrid al Atalanta) por 23 millones.
3 de 16

14.Pablo Felipe (del Gil Vicente al West Ham) por 23 millones.
4 de 16

13.Marc Guehi (del Crystal Palace al Manchester City) 23 millones.
5 de 16

12.Gerson (del Zenti al Cruzeiro) por 27 millones.
6 de 16

11. Mattéo Guendouzi (de Olympique de Marsella a Fenerbahce) por 28 millones.
7 de 16

10.Rayan (de Vasco da Gama a Bournemouth) por 28,5 millones.
8 de 16

9.Taty Castellanos (de Lazio a West Ham) por 29 millones.
9 de 16

8. Kader Meite (de Rennes a Al-Hilal) por 30 millones.
10 de 16

7.Oscar Bobb (de Manchester City a Fulham) por 31,2 millones.
11 de 16

6.Ademola Lookman (de Atalanta a Atlético de Madrid) por 35 millones.
12 de 16

5.Brennan Johnson (de Tottenham a Crystal Palace) por 40 millones.
13 de 16

4.Conor Gallagher (de Atlético de Madrid a Tottenham) por 40 millones.
14 de 16

3.Lucas Paquetá (de West Ham a Flamengo) por 42 millones.
15 de 16

2.Strand Larsen (de Wolves a Crystal Palace) por 49,7 millones.
16 de 16

1.Antonie Semenyo (de Bournemouth al Manchester City) 72 millones.
