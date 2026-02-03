  1. Inicio
¿Con nuevos fichajes? El 11 titular de Olimpia vs América en Concacaf Champions Cup

Los albos reciben al equipo mexicano a partir de las 8:00 Pm de este martes en el Nacional de Tegucigalpa

  • Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 14:18
1 de 23

Olimpia ante una cita histórica esta noche cuando enfrente al América de México por la Concacaf Champions Cup.

Fotos:Cortesía.
2 de 23

El técnico uruguayo del Olimpia, Eduardo Espinel, hará su debut en competiciones internacionales de Concacaf. Este es el 11 titular con el que buscará sorprender de visita a las águilas.

3 de 23

Edrick Menjívar no se mueve de la cabaña del Olimpia, es el titular de peso.
4 de 23

Carlos el Mango Sánchez se perfila para ser titular por la banda derecha del Olimpia.
5 de 23

Emanuel Hernández será el encargado de resguardar la zona central de la defensa merengue.
6 de 23

El defensor central uruguayo Facundo Queiroz sería una de las gratas sorpresas en los blancos. Hará pareja en la zaga con Hernández.

7 de 23

Kevin Güity es el dueño de la banda derecha y desea demostrar su capacidad frente al América.
8 de 23

El mediocampista argentino Agustín Mulet buscará de terminar de consolidarse contra las Águilas.
9 de 23

Edwin Rodríguez es una de las piezas claves que ha cuidado Eduardo Espinel y arma ofensiva.
10 de 23

Jorge Álvarez está en un buen momento y desea ratificarlo en esta competencia de la Concacaf.
11 de 23

José Mario Pinto es el encargado de generar más opciones por la izquierda con sus gambetas. Tiene gol.
12 de 23

Jorge Benguché es el otro delantero elegido en el conjunto merengue para el duelo ante los mexicanos.
13 de 23

Jerry Bengtson es el hombre de experiencia en el 11 del Olimpia y sabe marcarle al América.
14 de 23

SUPLENTES: El zaguero Clinton Bennett sería relegado al banco debido a su poca experiencia.
15 de 23

Elison Rivas levanta la mano en el Olimpia a la espera de una oportunidad ante América.
16 de 23

Félix García está ganando minutos y quiere ser parte del encuentro por la Concacaf.
17 de 23

Edwin Lobo debe esperar oportunidad ante la alta competencia que tiene en el bicampeón.
18 de 23

El juvenil David Flores espera tener actividad en un duelo de alto impacto para los leones. Ya marcó su primer gol como profesional a los 17 años.
19 de 23

José Raúl García es otro de los refuerzos del León que tratará de demostrar su valía.
20 de 23

El extremo Santiago Ramírez espera turno para ser de la partida con los blancos.
21 de 23

Jamir Maldonado ya está integrado a los trabajos, pero de momento no tiene el alta para jugar.
22 de 23

El colombiano nacionalizado hondureño Yustin Arboleda está lesionado, confirmó el DT Eduardo Espinel y es gran duda para el encuentro.
23 de 23

Michaell Chirinos es baja oficial, sigue sin recuperarse de sus problemas físicos.
