América vale casi 20 veces más que Olimpia: esto cuesta el equipo azteca y el hondureño

Este día el Olimpia recibirá al América por la Concacaf Champions Cup. ¿Cuánto vale el conjunto mexicano y el hondureño? Solo un futbolista del América vale casi el doble que toda la plantilla olimpista.
América arribó con plantel completo, salvo el fichaje del brasileño Raphael Veiga que acaba de llegar del Palmeiras de Brasil. Aparte, América en los últimos días reportó las bajas de Álvaro Fidalgo y del francés Allan Saint-Maximin.
El jugador más caro de Olimpia es el portero Edrick Menjívar que tiene un valor de mercado de 450 mil euros, según Transfermarkt.
Transfermarkt detalla que el defensa uruguayo, Emmanuel Hernández (izquierda), también tiene un valor de mercado de 450 mil euros.
Les sigue Jorge Álvarez que, según Transfermarkt, se tasa en 400 mil euros. Estos tres jugadores son los más caros del equipo merengue.
¿Cuál es el valor de Olimpia según Transfermarkt? La página especializada en valores de clubes y jugadores da un precio de 5.2 millones de euros a todo el plantel merengue.
Ahora revisamos en el América donde el futbolista de mayor valor es el 10 del equipo, Alejandro Zendejas, que tiene un valor de 8.5 millones de euros.
El segundo jugador más caro del América es el portero Luis Malagón que tiene un valor de mercado de 7 millones de euros.
Le sigue el atacante uruguayo Brian Rodríguez con un valor de mercado de 6.5 millones de euros.
El Club América, en total, tiene un valor de mercado de ¡¡97.5 millones de euros!! Casi 20 veces más de los que cuesta Olimpia. El juego de ida entre los dos clubes será este 3 de febrero a las 8:00 de la noche.