Olimpia vs América: ¿Qué fue de la última generación merengue que enfrentó a las águilas?

Olimpia enfrenta este martes al América por la Concacaf Champions Cup. Te mostramos qué fue de la última generación merengue que enfrentó a las águilas.
Olimpia ya sabe lo que es enfrentar a América en el Estadio Nacional Chelato Uclés. La última vez que chocaron en ese escenario, los mexicanos se llevaron la victoria 1-2 ante los merengues.
PORTERO: Edrick Menjívar fue el portero titular en aquel duelo entre Olimpia y América por la ida de los cuartos de final de la Champions de Concacaf. El guardameta sigue siendo el estelar en el equipo.
DEFENSOR: El experimentado defensor Johnny Leverón salió en el XI titular de Pedro Troglio. Actualmente, el defensor se encuentra como agente libre en el mercado luego de irse del CD Choloma.
DEFENSOR: Jonathan Paz fue otro de los que jugó aquel partido ante los azulcremas de México y actualmente se encuentra cedido con el Génesis Policía Nacional.
DEFENSOR: El zaguero Elvin Casildo salió como titular ante el América en el juego de ida de los cuartos de final de la Champions de Concacaf. El jugador se encuentra con el CD Victoria de La Ceiba.
DEFENSOR: El lateral derecho Maylor Núñez fue el dueño de ese costado ante América en aquel partido que se jugó en el Chelato Uclés en 2021. Actualmente, el hondureño se encuentra en el Marathón.
MEDIOCAMPISTA: El '23' de Olimpia, Jorge Álvarez, salió en el mediocampo ante las Águilas en aquel juego que se disputó en la capital. El 'mago' volverá a ser titular para el juego de este martes en la noche.
MEDIOCAMPISTA: Germán Mejía acompañó a Jorge Álvarez ante el América en el juego de ida de Champions de Concacaf. La actualidad de 'Patón' es totalmente diferente, el experimentado jugador recientemente fichó por el Arsenal SAO de la Segunda División de Honduras.
MEDIOCAMPISTA: El dorsal '33' de Olimpia, Michaell Chirinos, fue otro de los titulares para enfrentar a América en el juego de ida de 2021. 'El duende' se encuentra lesionado y es duda para el juego de este martes.
MEDIOCAMPISTA: Edwin Rodríguez salió titular ante los mexicanos, en aquel equipo que era dirigido por Pedro Troglio. El '8' podría sumar minutos ante el América este martes por la noche.
DELANTERO: Ezequiel Aguirre fue uno de los atacante titular ante América en aquella noche oscura para el conjunto merengue e incluso, el argentino una ocasión clara de gol. El sudamericano se encuentra en el Defensores de Belgrano de la Segunda División de Argentina.
DELANTERO: El romperredes, Jerry Bengtson, completó el 11 titular que envió Pedro Troglio para jugar ante América. El goleador merengue podría sumar minutos para el juego de este martes por la noche.
CAMBIO: José Mario Pinto entró al minuto 55 por Jorge Álvarez y tuvo una buena participación ante el conjunto mexicano. Este martes se espera que salga en el equipo estelar de Eduardo Espinel.
CAMBIO: Josman Figueroa fue otro de los futbolistas que ingresó de cambio y entró por Ezequiel Aguirre al minuto 65 en el juego de ida. El hondureño sigue siendo jugador del conjunto merengue y podría sumar minutos ante el América este martes.
CAMBIO: Yustin Arboleda fue el anotador del único tanto de Olimpia ante América en el juego de ida e ingresó al minuto 65 y entró en el lugar de Jerry Bengtson. El goleador ha sido baja por lesión, pero Espinel expresó que podría llegar al duelo de este martes por la noche.
CAMBIO: José García fue el cuarto cambio de Pedro Troglio en el juego de ida entre Olimpia y América e ingresó al minuto 74 por Elvin Casildo. La actualidad del defensor es en los Lobos UPNFM de Choluteca.
ENTRENADOR: Pedro Troglio era el mandamás de aquel Olimpia que cayó 1-2 ante el América en Tegucigalpa el pasado 7 de abril de 2021. El argentino actualmente dirige al Banfield de la primera división de Argentina.
El delantero colombiano ya sabe lo que es anotarle a los mexicanos en Tegucigalpa. Olimpia y América se miden este martes en el Estadio Nacional Chelato Uclés a las 8 de la noche por la primera ronda de la Concacaf Champions Cup.