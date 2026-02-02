¿Sigue jugando fútbol? Así es la nueva vida de Pedro Joaquín Amador tras su salida del gobierno

Pedro Joaquín Amador reapareció tras haber salido del cargo que mantenía en el gobierno de Xiomara Castro. Te mostramos su nueva vida.
Pedro Joaquín Amador se convirtió en una figura mediática en Honduras luego de sus polémicas declaraciones cuando fungía como funcionario público, al asegurar que un salario de 109 mil lempiras no le alcanzaba para vivir, comentario que generó fuertes críticas y rechazo en amplios sectores de la población.
A partir de ese momento, su nombre quedó en el ojo del huracán y fue tema constante de debate en redes sociales y medios de comunicación.
Con el paso del tiempo, Amador volvió a sorprender al aparecer vinculado al fútbol hondureño, una faceta poco conocida hasta entonces por la mayoría.
El revuelo aumentó cuando se dio a conocer que realizaba la pretemporada con el Meluca FC, club olanchano que compite en la Liga de Ascenso de Honduras.
El propio Amador explicó que su cercanía con el equipo respondía a sus raíces olanchanas y a una historia personal ligada al fútbol desde su juventud.
En entrevistas posteriores, reveló que había militado en varios equipos y que incluso fue formado bajo la escuela uruguaya, aspecto que, según él, marcó su estilo de juego como delantero.
Su presencia en el Meluca FC generó nuevas interrogantes, especialmente sobre cómo compaginaba su rol dentro del gobierno con la exigencia del fútbol profesional.
Ante esos señalamientos, aclaró que cumplía sus funciones como asistente en atención a los Presos Políticos y Sectores Sociales mediante supervisión y coordinación telefónica, respaldado por un equipo de trabajo.
Más adelante, debutó de manera oficial con el Meluca FC en la Liga de Ascenso.
Amador defendió su derecho a jugar fútbol, asegurando que su conducta estaba lejos de cualquier actividad ilícita.
Con el tiempo, su figura pasó de la polémica política a una curiosa mezcla entre deporte y exposición mediática, alimentada por entrevistas, podcasts y apariciones públicas.
Actualmente, Pedro Joaquín Amador se encuentra dedicado a sus actividades personales luego de haber salido del cargo que ocupó durante el gobierno de Xiomara Castro.
Sin embargo, su vínculo con el fútbol se mantiene vigente, ya que en las últimas horas reapareció portando el uniforme del Meluca, confirmando que sigue ligado al club.
En medio de esa reaparición, Amador también envió un mensaje en inglés a sus seguidores, el cual, traducido al español, significa “los amo amigos”.
Pedro Joaquí Amador vive su nueva vida fuera de la política.