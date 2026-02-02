Olimpia vs América: Famosos que apoyarán a los equipos en el partido de Concacaf Champions Cup

Olimpia y América de México se enfrentan este martes por la Concacaf Champions Cup. Te mostramos los famosos que apoyan a estos equipos.
JD Altamirano - El miembro de los Hijos de Morazán, es seguidor del 40 veces campeón. En muchas ocasiones se le ha visto en los estadios apoyando a su equipo.
Sergio "Checo" Pérez - El piloto mexicano es uno de los más reconocidos aficionados del América y que además de poner en alto el nombre de México ha llevado los colores de las Águilas por todo el mundo; por supuesto que en Coapa es uno de los grandes consentidos.
Nuni Joya - La bella influencer y periodista deportiva, ha declarado su amor por los colores del Club Olimpia Deportivo. En la final ante Marathón se identificó con la camiseta de los albos.
Pedro Fernández (Cantante) - El emblemático cantante no es de los famosos más futboleros del medio del espectáculo, sin embargo, sí se ha dejado ver con la camiseta de las Águilas y mostrando su apoyo al equipo de Coapa cada que tiene oportunidad.
Ariela Cáceres - La periodista de HCH, es una de las más fieles seguidoras del Olimpia en la televisión nacional. Ariela suele celebrar los triunfos del León.
Julio César Chávez - La leyenda del boxeo mexicano es uno de los más fieles aficionados del América y no duda en mandar su apoyo al equipo de sus amores cada que hay un partido importante, como en el caso de los Clásicos o las Finales.
Eduardo Maldonado - El reconocido empresario es otro de los olimpistas más reconocidos en la televisión nacional. Esta es postal queda demostrado.
Ángela Aguilar - La hija del famoso cantante de música regional mexicana, Pepe Aguilar y esposa de Cristian Nodal, se ganó el corazón de los seguidores del América luego de entonar el himno de las Águilas durante una participación en un programa de radio de Estados Unidos, confirmando su afición por el conjunto azulcrema al igual que su padre.
Juan Carlos Pineda - El presentador de deportes en Televicentro, es aficionado del Olimpia. Pineda Chacón tuvo un breve paso como futbolista en el Viejo León.
Omar Chaparro - El conductor mexicano, y quien ha brillado en los últimos años como actor de cine, es una de las personalidades que ha reconocido no ser tan futbolera, sin embargo, si el exlocutor tuviera que elegir a algún equipo mexicano, sin duda sería al América, como también lo ha confesado.
Loren Mercadal - La chica es uno de los rostros femeninos en la televisión hondureña que no duda en presumir su amor por el León.
Adrián Uribe - Es uno de los famosos más futboleros del medio y nunca ha dudado en demostrarlo, pues además de portar con orgullo la camiseta azulcrema, es de las personalidades que suelen hacerse presente en el Estadio Azteca para alentar al América y festejar cada triunfo con el equipo de sus amores.
Onice Flores - La bella influencer hondureña es acérrima aficionada del Olimpia. La también conocida como “Campanita” disfruta de apoyar a su equipo en el estadio.
Jorge el 'Burro' Van Rankin - Si hay un famoso que todo México identifica con el América, sin duda alguna, es el 'Burro' Van Rankin, el polémico conductor que suele defender 'a muerte' los colores de las Águilas y portar con orgullo la camiseta por donde quiera que vaya.
Samantha Velásquez - La bella presentadora es aficionada del Club Olimpia Deportivo.
Patty López De La Cerda - La exconductora de TV Azteca, no ocultaba su amor por el Club América, y solía asistir al estadio Azteca con frecuencia con su camiseta de las Aguilas. Además, ella siempre compartía fotos en sus redes sociales mostrando su apoyo al equipo en los días de partido.
Alejandra Rubio - La linda creadora de contenido es hincha del Rey de Copas.
Vin Diesel - De cara al Clausura 2017, el América tuvo como refuerzo de lujo nada más y nada menos que a Vin Diesel, el famoso actor que visitó México en aquel año para promocionar la película que protagoniza, 'xXx: Reactivado', y su bienvenida al país fue con una playera azulcrema personalizada.