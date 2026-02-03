Notable ausencia de Isis Cuéllar en el Congreso Nacional tras orden de captura por caso Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.- La ausencia de la diputada Isis Cuéllar en el Congreso Nacional no pasó desapercibida y, lejos de ser un simple vacío en un curul, se convirtió en tema central de conversación entre diputados, periodistas y asesores parlamentarios, luego de que se liberara una orden de captura en su contra por el caso de corrupción en Sedesol. Lo curioso del episodio es que, horas antes de que su nombre retumbara en los titulares y en las redes sociales, Cuéllar estuvo en el hemiciclo como cualquier otro día. Llegó al Congreso, saludó con normalidad a sus compañeros, conversó, rió y se le vio tranquila, serena, sin señales visibles de preocupación, como si la tormenta judicial aún no asomara en el horizonte.

La sesión legislativa avanzaba con relativa calma mientras se discutía la ley de emergencia en el sistema de salud. Eran aproximadamente las 3:10 de la tarde cuando las bancadas del Partido Liberal y Libre solicitaron un receso para analizar internamente su postura frente a la iniciativa. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, suspendió la sesión y decretó un receso de unos 40 minutos. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Fue justamente en ese intervalo cuando la historia dio un giro inesperado. Mientras en los pasillos comenzaba a filtrarse la información sobre la orden de captura contra varios implicados en el caso Sedesol, la noticia empezó a circular con fuerza en los medios, chats de WhatsApp y redes sociales, generando un murmullo creciente dentro y fuera del hemiciclo. Durante los primeros minutos del receso, la diputada Cuéllar seguía en su curul, ajena al ruido mediático que comenzaba a rodearla. Sin embargo, fue en ese paréntesis legislativo cuando aprovechó para abandonar el recinto, en una salida que más tarde levantaría sospechas y comentarios.

Según trascendió, la diputada fue observada por otro congresista en el parqueo del Congreso Nacional, una escena que llamó la atención por la hora y el contexto. No era común verla en ese lugar en medio de una sesión suspendida momentáneamente, y menos cuando el ambiente político comenzaba a cargarse de tensión. Desde ese momento, el paradero de Isis Cuéllar es desconocido. Su ausencia se volvió evidente al reanudarse la sesión, y su curul ahora es ocupado por su suplente. En los pasillos del Congreso, el tema se volvió inevitable, diputados de distintas bancadas comentaban el caso en voz baja, otros con ironía, y algunos incluso se acercaban a la prensa para dar declaraciones formales, y también para preguntar qué se sabía, confirmando que la incertidumbre también se instaló entre los propios legisladores.