José Carlos Cardona e Isis Cuéllar junto a 10 personas más orquestaron un fraude de más de seis millones de lempiras. Conozca cómo operó cada acusado

  • Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 11:40
Así operaron Cuéllar, Cardona y sus cómplices en el desfalco de Sedesol

José Carlos Cardona e Isis Cuéllar deberán enfrentar la justicia hondureña ante las acusaciones de cometer 67 delitos de fraude.

 Foto: ilustración generada con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Después de ocho meses de estallar el millonario desfalco en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Ministerio Público (MP) emitió requerimientos fiscales contra la diputada Isis Cuéllar, José Carlos Cardona —exministro de Sedesol— y otras diez personas involucradas en esta red fraudulenta.

La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) acusa a estas doce personas por 67 delitos de fraude que derivaron en un perjuicio económico para el Estado de Honduras por el orden de más de seis millones de lempiras.

Para llevar a cabo este desfalco, Cardona conformó un comité técnico integrado por funcionarios de Sedesol, mientras que Cuéllar actuó con sus dos asistentes como cómplices para captar los fondos que supuestamente estaban dirigidos para ayudas sociales por medio del Fondo de Administración Solidaria.

Así reveló EL HERALDO el millonario desfalco de Cuéllar y Cardona en Sedesol

EL HERALDO Plus le detalla qué acciones tomaron cada uno de estos funcionarios para materializar el fraude de gran magnitud, de acuerdo al requerimiento fiscal presentado por la fiscalía.

Angelo Avila
Angelo Avila
Periodista

Periodista egresado de la UNAH. Con formación en periodismo digital, datos, profundidad y Fact-checking. Disfruta contar narrativas a través de infografías y visualizaciones interactivas y le apuesta a un periodismo de soluciones.

