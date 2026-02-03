Así operaron Cuéllar, Cardona y sus cómplices en el desfalco de Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.- Después de ocho meses de estallar el millonario desfalco en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Ministerio Público (MP) emitió requerimientos fiscales contra la diputada Isis Cuéllar, José Carlos Cardona —exministro de Sedesol— y otras diez personas involucradas en esta red fraudulenta.

La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) acusa a estas doce personas por 67 delitos de fraude que derivaron en un perjuicio económico para el Estado de Honduras por el orden de más de seis millones de lempiras.

Para llevar a cabo este desfalco, Cardona conformó un comité técnico integrado por funcionarios de Sedesol, mientras que Cuéllar actuó con sus dos asistentes como cómplices para captar los fondos que supuestamente estaban dirigidos para ayudas sociales por medio del Fondo de Administración Solidaria.