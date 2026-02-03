Manuel Zelaya exige respeto al debido proceso para Isis Cuéllar y José Cardona

"Exigimos que se respeten plenamente todos sus derechos constitucionales, el debido proceso y la presunción de inocencia" de Cuéllar y Cardona, ambos líderes del ahora opositor Partido Libertad y Refundación ( Libre ), subrayó Zelaya en redes sociales.

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente de Honduras Manuel Zelaya exigió este lunes que se respeten los derechos humanos, el debido proceso y la presunción de inocencia de la diputada opositora Isis Cuéllar y el exministro de Desarrollo Social ( Sedesol ) José Carlos Cardona , quienes son acusados de fraude por el supuesto desvió de más de 227.900 dólares de fondos públicos.

La Justicia de Honduras ordenó este martes la captura de la legisladora, del exministro y de una decena de exfuncionarios de Sedesol, después de que el Ministerio Público (Fiscalía) presentara un requerimiento fiscal (una acusación para que la Justicia proceda contra los señalados) en su contra.

Según la acusación, Cuéllar y Cardona habrían actuado en "contubernio" para defraudar más de seis millones de lempiras (227.961 dólares) de las arcas estatales.

El expresidente hondureño se solidarizó con Cuéllar y Cardona, y anunció que la Secretaría Legal del partido Libre, del que es coordinador general, ha sido puesta a disposición de ambos para "acompañar y demostrar la verdad de los hechos", así como la "legítima defensa".

Zelaya, esposo de la expresidenta Xiomara Castro, calificó de "desproporcionada" la orden de captura, argumentando que la diputada y el exministro de Sedesol cuentan con el "arraigo" suficiente para someterse a la justicia sin necesidad de tales medidas.

La Fiscalía hondureña mantiene "abiertas" al menos dos líneas adicionales de investigación vinculadas al caso de Sedesol, afirmó a periodistas el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya.

"Esta acusación debe enviar un mensaje claro: los fondos públicos no pueden ser utilizados para jugar con la esperanza de la población", enfatizó el fiscal, quien aseguró que la Fiscalía hondureña tiene el compromiso de "continuar investigando, sin excepciones" los casos de corrupción.

Las investigaciones apuntan a la emisión irregular de cheques a través del Fondo de Administración Solidaria, un mecanismo aprobado por el Parlamento para los ejercicios fiscales de 2023 a 2025 con un presupuesto total de 950 millones de lempiras (35,8 millones de dólares).

Según las autoridades, los fondos estaban destinados a proyectos de infraestructura menor, obras sociales y becas, y pero supuestamente fueron utilizados para financiar la campaña del Partido Libre en las elecciones de 2025. EFE