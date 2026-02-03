Carlos Cardona: "Cuéllar dijo que iba a ser protegida porque era la amante de un miembro de la familia Zelaya"

Tegucigalpa, Honduras.- El exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, se presentó voluntariamente ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para responder por acusaciones de fraude. Su llegada al Poder Judicial estuvo marcada por una serie de declaraciones explosivas que señalan directamente a la familia Zelaya Castro y a la actual diputada Isis Carolina Cuéllar. Cardona afirmó que la diputada Cuéllar, al momento de su salida del gabinete, le confesó que ella estaba protegida, porque ella era la amante de un miembro de la familia Zelaya.

"El día que renuncié, el 28 de julio del año pasado, la diputada Cuéllar me lo dijo en persona, que ella iba a ser protegida porque era la amante de un miembro de la familia Zelaya y yo no tenía ese tipo de protección durante meses estuvo siendo protegida, le dieron todos los apoyos del gobierno para que ella fuera electa diputada y tuviera total impunidad", dijo ante los medios que estaban afuera de la Corte. Respecto a las irregularidades financieras en Sedesol, Cardona se desmarcó de cualquier responsabilidad directa, calificando el caso como una maniobra ejecutada fuera de su control y que se repite en otras dependencias del Estado. "Para que pueda presentarse esa operación de los cheques de Copán de la que yo no me di cuenta, fue hecha a mis espaldas y es parte de un operativo que se utilizó no solo en la Sedesol, sino en otras instituciones", siguió afirmando.

Para el exministro, el requerimiento fiscal en su contra no busca la transparencia, sino que responde a un "ajedrez político" diseñado para proteger figuras clave y garantizar la permanencia del fiscal general en el Ministerio Público. "Este caso obviamente, por el momento en el que se presentó, es una operación política de alto nivel para asegurar la supervivencia del fiscal general y se busca sacrificar no a mi persona, porque yo soy descartable y fui descartable desde el momento en que renuncié, sino a la persona de la diputada Isis Carolina Cuéllar, ella es la que está siendo sacrificada para salvar al fiscal general", dijo. Cardona enfatizó su falta de respaldo político actual, contrastando su situación con la de la diputada Cuéllar, y reafirmó su disposición a enfrentar el proceso judicial, incluso si este implica la privación de su libertad. "Yo lo único que pido es que se me den todos los derechos que constitucionalmente tengo y la oportunidad de defenderme en libertad no tengo ningún privilegio ni tengo el apoyo de absolutamente nadie, apoyos que sí ha tenido la diputada Cuéllar y que no les extrañe verla salir en libertad después de que se presente, yo, en cambio, vengo listo y preparado para lo que suceda, seguramente me van a mandar preso, no sé, pero mi deber como persona inocente que no ha hecho absolutamente nada y que tiene su frente en alto es estar aquí", sostuvo.

Acusación