Estas calles están cerradas por el partido Olimpia vs América

Tegucigalpa, Honduras.– La Policía Nacional (PN) informó que este martes 3 de febrero se cerrarán todas las calles aledañas al Estadio Nacional Chelato Uclés, debido al partido internacional que se disputará en horas de la noche.

El encuentro entre el Club Olimpia Deportivo y el Club América, correspondiente a la Copa de Campeones de la Concacaf, está programado para iniciar a las 8:00 p. m.; no obstante, las autoridades ejecutarán las medidas de seguridad varias horas antes del evento.

“A partir de las 4:00 de la tarde, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte procederán al cierre de las calles ubicadas en los alrededores del Complejo Deportivo Chelato Uclés”, informó la institución a través de un comunicado.