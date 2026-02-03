  1. Inicio
Estas calles están cerradas por el partido Olimpia vs América

La Policía Nacional anunció cierre vial, como parte del operativo de seguridad previo al encuentro internacional de la Copa de Campeones de la Concacaf

  • Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 16:14
Tegucigalpa, Honduras.– La Policía Nacional (PN) informó que este martes 3 de febrero se cerrarán todas las calles aledañas al Estadio Nacional Chelato Uclés, debido al partido internacional que se disputará en horas de la noche.

El encuentro entre el Club Olimpia Deportivo y el Club América, correspondiente a la Copa de Campeones de la Concacaf, está programado para iniciar a las 8:00 p. m.; no obstante, las autoridades ejecutarán las medidas de seguridad varias horas antes del evento.

“A partir de las 4:00 de la tarde, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte procederán al cierre de las calles ubicadas en los alrededores del Complejo Deportivo Chelato Uclés”, informó la institución a través de un comunicado.

De acuerdo con lo señalado, el cierre vial iniciará a las 4:00 p. m.; sin embargo, desde las 3:00 p. m. la Policía Nacional dispondrá de unos 600 efectivos para garantizar la seguridad en el interior y exterior del estadio.

Aunque no se detallaron las calles específicas que permanecerán cerradas, las autoridades advirtieron que todas las zonas aledañas al estadio serán incluidas en el cierre vial, por lo que recomendaron a la población tomar las previsiones necesarias.

En el mismo comunicado, la Policía informó que, “para un mejor control”, se decidió permitir el ingreso de los vendedores a partir de la 1:00 de la tarde, con el objetivo de evitar aglomeraciones.

Asimismo, indicaron que se instalarán medios audiovisuales y herramientas tecnológicas en puntos estratégicos, tanto en el interior como en el exterior del complejo deportivo capitalino, para garantizar la seguridad de los asistentes.

Las autoridades recomendaron a los capitalinos que transitan con regularidad por las vías cercanas al Estadio Nacional utilizar rutas alternas para evitar inconvenientes.

