Entra en vigencia el uso del Real ID para viajar en Estados Unidos: esto es lo que debes saber

Washington, Estados Unidos.- Desde el 1 de febrero de 2026, los pasajeros aéreos en Estados Unidos deben portar su Real ID u otra forma de identificación válida para evitar pagar una tasa de 45 dólares. Las autoridades han informado que no se trata de una sanción ni de una multa, sino de un pago que realizarán los viajeros que no cumplan con los requisitos de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de un proceso denominado "ConfirmID Fee". El objetivo de la portación de este documento es elevar la seguridad en la aviación y en las instalaciones federales. A partir de la fecha, la credencial será obligatoria para abordar vuelos nacionales (dentro de Estados Unidos).

El TSA informó que el Real ID se distingue por una estrella dorada en la esquina superior derecha y el documento se puede obtener en las oficinas estatales de vehículos motorizados (DMV), presentando prueba de identidad, residencia legal, número de Seguro Social y dos comprobantes de domicilio. Esta medida impactará a ciudadanos estadounidenses, residentes legales y visitantes que viajen en vuelos domésticos y no cuenten con la identificación compatible exigida. Las personas que no tengan la documentación requerida, además de pagar los 45 dólares (1,118 lempiras) deberán acceder al proceso alternativo de verificación de identidad en los controles de seguridad de los aeropuertos.

Sin embargo, TSA indicó que pese a completar el procedimiento, que podrá realizarse en línea a través del portal de la agencia o presencialmente en el aeropuerto, la autorización para acceder a la zona de embarque dependerá del resultado de la validación.

¿Documentos alternativos al Real ID?