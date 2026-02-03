  1. Inicio
Entra en vigencia el uso del Real ID para viajar en Estados Unidos: esto es lo que debes saber

Desde el 1 de febrero, los viajeros mayores de 18 años que vuelen dentro del país sin el Real ID tendrán que pagar 45 dólares para verificar su identidad

  • Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 15:13
El Real ID entró en vigencia a partir del 1 de febrero.

 Foto: El Heraldo

Washington, Estados Unidos.- Desde el 1 de febrero de 2026, los pasajeros aéreos en Estados Unidos deben portar su Real ID u otra forma de identificación válida para evitar pagar una tasa de 45 dólares.

Las autoridades han informado que no se trata de una sanción ni de una multa, sino de un pago que realizarán los viajeros que no cumplan con los requisitos de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de un proceso denominado "ConfirmID Fee".

El objetivo de la portación de este documento es elevar la seguridad en la aviación y en las instalaciones federales. A partir de la fecha, la credencial será obligatoria para abordar vuelos nacionales (dentro de Estados Unidos).

El TSA informó que el Real ID se distingue por una estrella dorada en la esquina superior derecha y el documento se puede obtener en las oficinas estatales de vehículos motorizados (DMV), presentando prueba de identidad, residencia legal, número de Seguro Social y dos comprobantes de domicilio.

Esta medida impactará a ciudadanos estadounidenses, residentes legales y visitantes que viajen en vuelos domésticos y no cuenten con la identificación compatible exigida.

Las personas que no tengan la documentación requerida, además de pagar los 45 dólares (1,118 lempiras) deberán acceder al proceso alternativo de verificación de identidad en los controles de seguridad de los aeropuertos.

Sin embargo, TSA indicó que pese a completar el procedimiento, que podrá realizarse en línea a través del portal de la agencia o presencialmente en el aeropuerto, la autorización para acceder a la zona de embarque dependerá del resultado de la validación.

¿Documentos alternativos al Real ID?

Además del Real ID, la TSA aceptará estos documentos para pasar por los controles de seguridad:
-Pasaporte de Estados Unidos vigente
-Tarjeta de pasaporte estadounidense
-Tarjetas del programa Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST
-Identificaciones emitidas por el Departamento de Defensa
-Tarjetas de residente permanente (Green Card) o de cruce fronterizo
-Documentos emitidos por una nación tribal reconocida federalmente

Además, se conoció que se está evaluando implementar el uso de identificaciones digitales, como las versiones de Apple, Clear, o Google.

TSA informó que las licencias o identificaciones conocidas como "federal limits apply" no serán aceptadas.

Nicolle López
Nicolle López

Con experiencia en medios desde 2013. Se integra en 2016 al equipo digital de El Heraldo. Hasta 2019 se desempeñó como community manager. Actualmente es periodista de la sección de entretenimiento y tendencias. Licenciada en Periodismo por la UNAH. Becaria del ICFJ.

