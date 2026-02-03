Ministro de Defensa inicia agenda de trabajo con reuniones con altos mandos de las FF AA

Tegucigalpa, Honduras.-En su primer día al frente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional (SEDENA), el ministro Enrique Rodríguez Burchard sostuvo una reunión informativa con las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas de Honduras, encabezadas por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Benjamín Valerio Ardón, y los miembros de la Junta de Comandantes.
El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la SEDENA y permitió abordar temas alineados con los pilares estratégicos del gobierno del presidente y Comandante General de las Fuerzas Armadas, Nasry Juan Asfura Zablah, enfocados en el fortalecimiento del sector defensa y la seguridad nacional.
Durante la reunión, las autoridades dialogaron sobre los ejes prioritarios de defensa nacional, la seguridad ciudadana, la asistencia humanitaria ante desastres naturales y el apoyo integral a la población hondureña, considerados asuntos de interés estratégico para el país.
Rodríguez Burchard expresó su compromiso de trabajar de manera coordinada con las Fuerzas Armadas para fortalecer la institucionalidad, garantizar la soberanía nacional y responder de forma efectiva a las necesidades de seguridad y protección de la ciudadanía.
Este primer acercamiento marca el inicio de una coordinación interinstitucional orientada a avanzar en los objetivos del gobierno, que buscan consolidar una Honduras más segura, preparada y solidaria, además de impulsar la modernización y fortalecimiento del sector defensa en apego a la Constitución de la República.