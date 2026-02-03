Ministro de Defensa inicia agenda de trabajo con reuniones con altos mandos de las FF AA

Tegucigalpa, Honduras.-En su primer día al frente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional (SEDENA), el ministro Enrique Rodríguez Burchard sostuvo una reunión informativa con las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas de Honduras, encabezadas por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Benjamín Valerio Ardón, y los miembros de la Junta de Comandantes.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la SEDENA y permitió abordar temas alineados con los pilares estratégicos del gobierno del presidente y Comandante General de las Fuerzas Armadas, Nasry Juan Asfura Zablah, enfocados en el fortalecimiento del sector defensa y la seguridad nacional.