Nasry Asfura explica cómo funcionará la emergencia de salud en el país

Nasry Asfura se refirió a las operaciones y la entrega de medicamentos mediante un fideicomiso

  • Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 08:49
Nasry Asfura agradeció a los diputados que votaron a favor del decreto de emergencia en salud.

Foto: David Romero - El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura agradeció este 3 de febrero al Congreso Nacional (CN) por la aprobación del decreto de emergencia en el sistema de salud pública hasta inicios de febrero de 2027.

Asfura Zablah llegó la mañana de hoy a la Basílica de Suyapa por la celebración de los 279 años del hallazgo de la Virgen de Suyapa y se refirió al decreto.

¿Operaciones gratis? Las medidas que aplicará el gobierno tras emergencia en salud

El proyecto busca reducir la mora quirúrgica en Honduras que comprende a más de 13 mil personas esperando ser atendidos en un quirófano.

A su vez, el decreto de emergencia tendrá un fideicomiso que servirá para abastecer de medicinas a los centros médicos y responder ante las demás obligaciones financieras.

El presidente de Honduras dijo que “el banco ya manejó el fideicomiso durante tres años y medio y habían medicinas, pero hoy los hospitales públicos que no tienen equipo se va a encargar el fideicomiso también para equiparlos y darles un seguro cuando se arruine un equipo y reponerlo”.

En relación a la reducción de la mora quirúrgica, Nasry Asfura explicó que “va a haber un estandarizado de precios de operaciones y no habrá preferencia sin importar de que sea a nivel nacional, el fideicomiso le va a garantizar a los hospitales el pago de esa operación. ¿Cómo vamos a distribuir las medicinas? En toda la red de farmacias nacionales, pero red, no cadenas famosas”.

Congreso Nacional declara emergencia sanitaria en Honduras hasta febrero de 2027

El decreto lleva por nombre Ley de Medidas Excepcionales Para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población.

Con esto se podrá efectuar la suscripción de fideicomisos, convenios especiales de prestación de servicios con entes públicos, contratos privados nacionales o extranjeros y con organismos no gubernamentales, entre otros.

El Poder Ejecutivo, mediante la Secretaría de Salud, podrá suscribir convenios o contratos con instituciones públicas o privadas para la prestación de servicios que permitan la realización de los procedimientos quirúrgicos necesarios y erradicar la mora quirúrgica.

Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

