Nasry Asfura explica cómo funcionará la emergencia de salud en el país

Asfura Zablah llegó la mañana de hoy a la Basílica de Suyapa por la celebración de los 279 años del hallazgo de la Virgen de Suyapa y se refirió al decreto.

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura agradeció este 3 de febrero al Congreso Nacional (CN) por la aprobación del decreto de emergencia en el sistema de salud pública hasta inicios de febrero de 2027.

El proyecto busca reducir la mora quirúrgica en Honduras que comprende a más de 13 mil personas esperando ser atendidos en un quirófano.

A su vez, el decreto de emergencia tendrá un fideicomiso que servirá para abastecer de medicinas a los centros médicos y responder ante las demás obligaciones financieras.

El presidente de Honduras dijo que “el banco ya manejó el fideicomiso durante tres años y medio y habían medicinas, pero hoy los hospitales públicos que no tienen equipo se va a encargar el fideicomiso también para equiparlos y darles un seguro cuando se arruine un equipo y reponerlo”.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

En relación a la reducción de la mora quirúrgica, Nasry Asfura explicó que “va a haber un estandarizado de precios de operaciones y no habrá preferencia sin importar de que sea a nivel nacional, el fideicomiso le va a garantizar a los hospitales el pago de esa operación. ¿Cómo vamos a distribuir las medicinas? En toda la red de farmacias nacionales, pero red, no cadenas famosas”.