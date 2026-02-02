Congreso Nacional declara emergencia sanitaria en Honduras hasta febrero de 2027

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la mora quirúrgica, falta de medicamentos y condiciones precarias en los centros asistenciales, el Congreso Nacional declaró ayer emergencia en el sistema de salud pública hasta inicios de febrero de 2027. A través de la ley de medidas excepcionales para la atención prioritaria en materia de salud de la población se efectuó esta declaratoria por un año y que podrá ser prorrogada. “Se decreta estado de emergencia en el sector salud a nivel nacional ante la precariedad de atención integral de la salud de la población en general, la cual tendrá una vigencia de un año, pudiendo prorrogarse por el Congreso Nacional a petición del Poder Ejecutivo”, subraya el artículo uno.

Con la normativa se busca "implementar medidas excepcionales, urgentes, temporales, públicas y transparentes necesarias para atender la emergencia sanitaria y mejorar los sistemas de salud de la población hondureña a través de acciones de simplificación administrativa mediante el establecimiento de procedimientos especiales y/o simplificados de contratación". Además, se podrá efectuar la suscripción de fideicomisos, convenios especiales de prestación de servicios con entes públicos, contratos privados nacionales o extranjeros y con organismos no gubernamentales, entre otros. El proyecto de decreto fue dictaminado por una comisión especial y objeto de observaciones de distintos actores involucrados en este sector. Aunque la sesión fue convocada a las 2:00 PM, solo los diputados del Partido Nacional se encontraban puntuales en el hemiciclo legislativo y se hicieron llamados para que los demás parlamentarios ocuparan sus curules, pero hubo un retraso. Una hora después, el presidente del CN, Tomás Zambrano comunicó que la bancada del Partido Liberal había pedido un espacio de 30 minutos, por lo que a las 3:30 PM daría comienzo a la reunión. Sin la presencia de la totalidad de legisladores liberales se abrió la sesión al haberse comprobado el quórum. Previo a someter a discusión el dictamen del referido instrumento jurídico, el subsecretario de Salud, Eduardo Midence junto al diputado del PN, Mario Pérez, quien presidió la comisión especial, explicaron los alcances de la declaratoria de emergencia. Zambrano pidió la dispensa de debates para que esta ley se discutiera al igual que aprobara en única lectura, moción respaldada con la mano levantada de los congresistas a falta de funcionamiento del sistema electrónico de votación. Sin embargo, el jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, solicitó otro compás de tiempo para conocer el dictamen con el resto de legisladores liberales. Desde Libre, la congresista Angélica Smith también se unió a la misma petición, por lo que se brindó media hora para que las fuerzas políticas hicieran sus deliberaciones. Cuando el reloj marcaba las 5:23 PM se reanudó la reunión y al momento de la discusión varios diputados de todos los institutos políticos participaron, teniendo un máximo de cuatro minutos para manifestar sus posturas. Los parlamentarios de Libre fueron los únicos que no apoyaron la nueva legislación, quienes con hojas de papel que tenían las palabras "en contra" y "abstención" emitieron su voto.

Autorización

Al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud se le autorizó suscribir convenios o contratos con instituciones, ya sean públicas o privadas para la prestación de servicios en este sector que permitan la realización de los procedimientos quirúrgicos necesarios para erradicar la mora quirúrgica en el territorio hondureño. Para los suministros, bienes y servicios, ejecución de obras, arrendamiento de bienes y prestación de servicios de consultoría que sean requeridos en la lucha contra la crisis en el sistema de salud pública se podrán hacer contrataciones directas. “Contratar el recurso humano asistencial y administrativo que se requiera de preferencia especializada para atender la mora quirúrgica y la dispensación de medicamentos a través de un proceso directo y simplificado en base a la necesidad, incluyendo la ampliación de las jornadas ya existentes sin interferencia de los horarios preestablecidos y respetando los derechos laborales de estos”, estipula el último numeral del artículo tres. En ese sentido, el diputado liberal Carlos Umaña sugirió incorporar en este numeral al gremio de las enfermeras como parte de ese personal a ser empleado, siendo aceptada por la comisión de dictamen. En la siguiente disposición define el procedimiento especial para las contrataciones que requieran ser adjudicadas por concurso o licitación pública también privada de forma local o extranjera. “Establecer términos de referencia o pliego de condiciones en los cuales se establecerán plazos de forma abreviada como mejor lo dispongan los titulares de los entes responsables en la contratación y ejecución de las medidas contenidas en el presente decreto”, se destaca. En el caso de los procesos de licitación o concurso, invitación pública a proveedores nacionales e internacionales deberán de publicarse a través del Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, así como en la página electrónica de los entes responsables. Se estipula que en sobre sellado se recibirán las ofertas, debiendo hacer su apertura de forma pública y la emisión del acta correspondiente. Una comisión evaluadora integrada por un número impar de miembros hará el análisis y evaluación de las ofertas, teniendo que emitir un informe de recomendación del proceso. Especifica que “los titulares de los entes responsables adjudicarán conforme al informe de recomendación de la comisión evaluadora y firmarán los contratos a favor de quienes oferten las mejores condiciones en cuanto al precio más bajo y/o requerimientos establecidos en los términos de referencia o pliego de condiciones”. Si el proceso especial es declarado desierto o fracasado, plantea que la dependencia administrativa que le corresponde procederá de manera automática con el procedimiento de compra directa, girando tres invitaciones como mínimo a posibles oferentes que remitirán sus cotizaciones. Todos los contratos que se suscriban bajo la modalidad del proceso especial o de contratación directa deberán de ser enviados al Tribunal Superior de Cuentas y el CN para efectos de auditoría.

