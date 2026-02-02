  1. Inicio
Libran orden de captura contra exministro José Carlos Cardona y diputada Isis Cuéllar

El Poder Judicial anunció que ya se libró una orden de captura en contra de los exfuncionarios José Carlos Cardona e Isis Cuellar, acusados de haber cometido el delito de fraude

  • Actualizado: 02 de febrero de 2026 a las 17:33
Los exfuncionarios de Sedesol están acusados de al menos 67 cargos vinculados con fraude.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) libró este lunes 2 de febrero una orden de captura en contra de los exfuncionarios José Carlos Cardona y Isis Cuéllar, a quienes acusan de 67 cargos relacionados con fraude.

El documento oficial señala: "Por medio de la presente y con instrucciones del señor Juez Natural de la Corte Suprema de Justicia, sírvase ordenar a quien corresponda DAR INMEDIATA CAPTURA al señor José Carlos Cardona Erazo".

La misma instrucción se incluyó en la orden contra Cuéllar, quien se encontraba en el hemiciclo legislativo cuando se divulgó la noticia.

Cardona y Cuéllar están señalados de cometer delitos de fraude en perjuicio de la administración pública durante su paso por Sedesol entre 2021 y 2025.

Los exfuncionarios están acusados de haber cometido el delito de fraude mientras ostentaban un cargo público.

(Foto: EL HERALDO )

La investigación se centra en el uso indebido de más de L6,032,654.07, fondos que estaban destinados al Desarrollo Económico y Social del departamento de Copán.

La CSJ informó que las órdenes de captura también aplican para otros 10 involucrados, todos exfuncionarios del Estado. Entre ellos destacan Rosy Yanira Martínez, Luis Manuel Fernández, Jennifer Nazareth Martínez, Mirza Nohelia Sánchez, José Manuel Cerrato y Reiniery Fabrizzio Lazzaroni.

La lista incluye además a Eliud Reiniery Aguilar y Eleny Kassandra Galeas. Todos los señalados enfrentan requerimientos fiscales por el presunto manejo irregular de recursos públicos.

La CSJ hizo públicas este lunes -2 de febrero- las órdenes de captura en contra de Isis Cuéllar y José Carlos Cardona.

(Foto: EL HERALDO)

El Poder Judicial ya hizo públicas las órdenes de captura, asegurando que se ejecutarán de inmediato para garantizar que los involucrados respondan ante la justicia.

El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó que el delito por el que se les acusa es fraude, sin embargo, aclaró que "hasta que se realice la audiencia de declaración de imputado conoceremos la totalidad de los hechos y la individualización de los delitos”.

