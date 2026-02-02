Libran orden de captura contra exministro José Carlos Cardona y diputada Isis Cuéllar

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) libró este lunes 2 de febrero una orden de captura en contra de los exfuncionarios José Carlos Cardona y Isis Cuéllar, a quienes acusan de 67 cargos relacionados con fraude.

El documento oficial señala: "Por medio de la presente y con instrucciones del señor Juez Natural de la Corte Suprema de Justicia, sírvase ordenar a quien corresponda DAR INMEDIATA CAPTURA al señor José Carlos Cardona Erazo".

La misma instrucción se incluyó en la orden contra Cuéllar, quien se encontraba en el hemiciclo legislativo cuando se divulgó la noticia.