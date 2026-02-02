Enrique Rodríguez Burchard asume la titularidad de la Secretaría de Defensa

Rodríguez Burchard es un profesional del derecho con amplia trayectoria y forma parte del círculo de confianza del mandatario, con quien mantiene una relación de amistad de larga data.

Su designación se da en medio del proceso de conformación del gabinete presidencial encabezado por el presidente Nasry Asfura Zablah.

Tegucigalpa, Honduras.- El abogado y empresario Enrique Rodríguez Burchard fue nombrado oficialmente como nuevo ministro de la Secretaría de Defensa.

Fuentes cercanas al gobierno señalaron que el nuevo ministro de Defensa ha acompañado a Asfura desde etapas previas de su carrera política, vínculo que se fortaleció tanto en el ámbito profesional como personal.

La Secretaría de Defensa es considerada una de las carteras estratégicas del Ejecutivo, debido a su rol en la conducción política de las Fuerzas Armadas, en un contexto marcado por altos niveles de violencia e inseguridad en el país.

Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), advirtió que el retraso en estas designaciones clave puede tener un impacto directo en la situación del país.

“Entendemos la postura y la visión del presidente de elegir a los ministros con pinzas, en aras de demostrar meritocracia, transparencia, capacidad y experiencia para liderar instituciones que han sido señaladas en gobiernos anteriores”, señaló Castañeda.

No obstante, el experto subrayó que ya ha transcurrido una semana desde que Asfura fue declarado presidente electo y que el nombramiento de las máximas autoridades en Seguridad y Defensa debió ser una de las primeras acciones del nuevo gobierno.

“Preocupa que se estén haciendo nombramientos en instituciones que no tienen la relevancia que tienen la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa. De Seguridad dependen la Policía Nacional, el Sistema 911, inteligencia y otras áreas fundamentales”, advirtió.

Castañeda recordó que el presidente recibe un país con graves problemas de extorsión, femicidios, narcotráfico, microtráfico, homicidios, impunidad e inseguridad en el transporte público, fenómenos que se han agravado año con año.

“Cada día que pasa sin titulares en estas dependencias es un día menos trabajando en un plan de gobierno en materia de seguridad y defensa, y es un día de ganancia para la criminalidad organizada y la delincuencia común”, enfatizó.

Además, señaló que el gobierno saliente deja un país que permaneció por más de tres años bajo un estado de excepción.

“No estamos para darnos el lujo de mantener estas instituciones sin máximas autoridades. La gente exige sentirse segura y espera resultados, pero también una percepción de seguridad y satisfacción ciudadana”, apuntó.

Castañeda expresó su expectativa de que en las próximas horas se concreten los nombramientos pendientes y advirtió sobre posibles presiones políticas que estarían retrasando decisiones ya tomadas por el Ejecutivo.