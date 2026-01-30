Cuarto día de Asfura: Más nombramientos, plan de bacheo y entrega de textos escolares

Tegucigalpa, Honduras.- En el cuarto día del mandato del presidente Nasry Asfura, el secretario de Comunicación y Estrategia, José Argueta, anunció una serie de nuevos nombramientos en el gabinete, así como las primeras acciones concretas que el gobierno comenzará a ejecutar de forma inmediata, entre ellas un plan nacional de limpieza y bacheo de emergencia en más de 2,700 kilómetros de carreteras. Durante una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno, Argueta confirmó nuevos nombramientos en la estructura del Ejecutivo, destacando que Genoveva Jackeline Maravilla fue nombrada como viceministra de Educación, mientras que el abogado Abraham Alvarenga Urbina asumirá como viceministro de la Presidencia. Asimismo, informó que Moisés Abraham Molina fue designado como titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), mientras que José Francisco Ordóñez como subsecretario de Café de la SAG, la Secretaría de Estado en los Despachos de Cultura, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras estará a cargo de Yasser Handal. A su vez, Mario Zerón fue juramentado como director ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas (SAR).

En el sector energético, se detalló el nombramiento de Eduardo Oviedo como nuevo secretario de Energía y que, desde este domingo, la junta directiva de esa institución, integrada por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Secretaría de Finanzas (Sefin), el Banco Central de Honduras (BCH) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), sostendrán su primera reunión para ponerse al día en temas estratégicos.

"Quiero dirigirme al pueblo hondureño esta noche anunciando temas sobre el sector infraestructura, turismo y educación. Cada uno de estos ámbitos impacta en la vida diaria de nuestra gente, así que después de 48 horas de trabajo sostenido del presidente y su equipo, hoy anunciamos a Honduras que iniciaremos un programa de limpieza y bacheo de emergencia en las carreteras principales y secundarias del país", expresó Argueta. El funcionario explicó que el proyecto arrancará de inmediato y tiene como meta lograr avances significativos antes del inicio de la Semana Santa de 2026, que se celebrará dentro de ocho semanas. "Nosotros no venimos a expresar lo que vamos a hacer cada vez que me vean aquí. Les estoy expresando lo que se está haciendo en palabras claras. A través de este proyecto lograremos intervenir 2,700 kilómetros de carretera en todo el país", afirmó. Argueta detalló que las labores incluirán la limpieza de cunetas, destape de alcantarillas, reparación de baches y recuperación de tramos dañados, acciones que, según dijo, se traducirán en carreteras más seguras, menos accidentes, menor daño a los vehículos y mayor movimiento económico. "Pero, sobre todo, trabajo en las comunidades. Las empresas que realizarán estas labores deberán contratar sí o sí mano de obra local", subrayó. En cuanto al uso de los recursos públicos, señaló que el gobierno trabajará directamente con las empresas generadoras de asfalto en cada región del país para evitar sobrecostos. "No se va a pagar acarreo como se hacía en el pasado. Hay 15 empresas distribuidas en todo el país y donde están operando, ahí mismo tendrán que entregar el asfalto, para no pagar sobrecostos de acarreo y movilización", sostuvo. El secretario también destacó que este plan permitirá preparar la infraestructura vial de cara al invierno que inicia en mayo. "Por cada lempira que se invierte en carreteras, ahorramos aproximadamente siete lempiras en reparaciones después, lo que significa menos gasto público y más dinero para lo que verdaderamente tenemos que enfocarnos, que es salud y educación", indicó. Además, informó que en las próximas horas el Ejecutivo enviará al Congreso Nacional el marco normativo que dará celeridad al proyecto de reparación de carreteras, al tiempo que confió en contar con el respaldo de los diputados tanto para esta iniciativa como para reducir la mora quirúrgica en el sistema de salud. En el tema de fortalecimiento municipal, se informó que el presidente Nasry Asfura ya ha sostenido conversaciones y definido los mecanismos para que las 298 alcaldías del país cuenten con maquinaria pesada propia, con el objetivo de mejorar la atención de caminos, obras comunitarias y respuesta ante emergencias. Se busca que cada municipio recibirá una retroexcavadora, una motoniveladora (patrol), dos cisternas de agua con capacidad de 2,500 galones, un tractor de oruga y dos volquetas de siete metros cúbicos, como parte de una estrategia de descentralización operativa que permitirá a los gobiernos locales actuar con mayor rapidez y eficiencia en beneficio de las comunidades.

En materia educativa, se anunció que este lunes inicia el año escolar junto con la entrega del primer lote de textos escolares, de un total de 10 millones, que el presidente de la República mandó a imprimir hace unos días. “Se mandarán los primeros textos a Gracias a Dios, Ocotepeque, Olancho y Choluteca, y en el Distrito Central serán entregados por las máximas autoridades de gobierno”, explicó. Además, se anunció disposiciones administrativas que marcarán el estilo del nuevo gobierno, entre ellas la eliminación del retrato presidencial en las instituciones públicas y la prohibición de publicidad con la imagen o mensajes del mandatario en obras estatales. “En lugar de ello se deberá colocar la oración que el señor presidente mencionó en su acto de investidura”, señaló. Se hizo un llamado a los funcionarios públicos a asumir sus cargos con humildad, respeto y enfoque en dar resultados, y no perder tiempo en los ataques que se reciben, sino enfocarse en el trabajo.

