Próxima sesión del Congreso abordará amnistías y elección del procurador

“El próximo lunes 2 de febrero están convocados los 128 diputados a sesiones de pleno del Congreso Nacional para poder aprobar las amnistías y se encuentra lista para ser incluida la amnistía migratoria”, publicó el titular del Legislativo.

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional , Tomás Zambrano Molina , informó a través de su cuenta en la red social X que el próximo lunes 2 de febrero han sido convocados los 128 diputados a sesión para conocer y aprobar decretos de amnistía , entre ellos la migratoria.

Próximo lunes 2 de febrero están convocados los 128 diputados a sesiones de pleno del @hn_congreso para poder aprobar las amnistías y se encuentra lista para ser incluida la amnistía migratoria. https://t.co/0EZtjZSn06

La sesión del lunes no solo abordará ese paquete de decretos, sino que también está previsto que el pleno conozca el proceso de elección del procurador y subprocurador general de la República, cargos que requieren el voto favorable de la mayoría calificada del Congreso.

Fuentes legislativas señalaron que las nominas que se barajan para ser presentaciones al pleno incluyen al abogado Dagoberto Aspra como candidato a procurador general, a propuesta del Partido Nacional, y al abogado Francisco Quiroz como candidato a subprocurador, impulsado por el Partido Liberal.

Ambos nombramientos deberán someterse a votación en el hemiciclo, en medio de negociaciones entre bancadas para alcanzar los consensos necesarios y lograr los 86 o más votos necesarios.