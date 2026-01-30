La rara enfermedad que padecía Catherine O'Hara, actriz de Mi pobre angelito

Los Ángeles, Estados Unidos.-La actriz canadiense Catherine O’Hara, recordada mundialmente por su participación en Mi pobre angelito, padecía una enfermedad congénita extremadamente rara conocida como situs inversus, según reportó el medio Page Six. De acuerdo con la publicación, esta condición afecta aproximadamente a una de cada 10,000 personas, según datos de la Cleveland Clinic, y se caracteriza por una disposición invertida de los órganos internos con respecto a la anatomía habitual. El sitio especializado explica que “el situs inversus se produce cuando los órganos del pecho y el abdomen se desarrollan en una posición invertida respecto a su anatomía normal”.

Esto significa que estructuras vitales como el corazón, los pulmones y órganos abdominales se encuentran ubicados en el lado opuesto al esperado. Entre los ejemplos citados se detalla que "la aurícula izquierda del corazón y el pulmón izquierdo pueden estar en el lado derecho del pecho", mientras que en la zona abdominal "el hígado y la vesícula biliar pueden estar en el lado izquierdo del cuerpo en lugar del derecho". Asimismo, órganos como el estómago y el bazo también pueden presentarse en posiciones invertidas.