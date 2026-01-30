Muere cantante coreana Mo Soo-jin del duo Acoustic Collabo, a los 27 años

Tegucigalpa, Honduras.- El mundo del K-Pop está de luto. La cantante Mo So-jin, integrante del dúo Acoustic Collabo, falleció a los 27 años. "Lamentamos comunicarles esta triste y lamentable noticia. La vocalista de Acoustic Collabo, Mo Soo-jin, nos dejó el pasado 25 de enero", detalla un comunicado que fue difundido en las redes sociales del grupo.

La noticia del deceso de la joven cantante fue confirmada por la agencia de entretenimiento Panic Button, empresa que administraba sus actividades artísticas. "La familia lamenta profundamente la repentina y trágica noticia. De acuerdo con sus deseos, no se revelará información detallada, incluida la causa de la muerte, por lo que les pedimos su generosa comprensión", continúa el mensaje. En el comunicado se solicita además no difundir especulaciones infundadas o rumores sobre el deceso y detalla que "todos los actos funerarios se llevarán a cabo de forma discreta y privada, con la presencia exclusiva de familiares, parientes y conocidos, según los deseos de la familia de la difunta". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El deceso y el sepelio

De acuerdo a una publicación de Korea Joongang Daily, replicada por el sitio Infobae, las honras fúnebres se realizaron el miércoles 28 las 10:30 de la mañana en Namyangju. “Rezamos por el descanso de la fallecida”, indicó Panic Button y pidió respeto para la familia. La cantante Mo Soo-jin conformó Acoustic Collabo en 2020 como vocalista de tercera generación, convirtiéndose en una de las voces más reconocibles del proyecto. El grupo, liderado por el guitarrista Kim Seung-jae, salió a la luz en 2010 como una iniciativa solista y atravesó varios cambios de formación hasta volver a consolidarse como dúo mixto.

Con la voz de Mo Soo-jin, el duo lanzó su tercer álbum de estudio, Good to Be With You, y retomó actividades tras un prolongado conflicto legal. En 2022 el grupo entró en una larga batalla legal tras una disputa con su agencia de management que acabó en ruptura contractual. La misma se extendió hasta 2024 cuando un tribunal de Seúl falló a su favor declarando que "el contrato exclusivo se rescindió debido al incumplimiento de las obligaciones de liquidación de la agencia y la consiguiente ruptura de la relación de confianza, y la agencia debía pagar a los artistas la indemnización pendiente y los daños y perjuicios". Sobre su llegada a Acoustic Collabo Mo Su-jin destacó en una entrevista con Star News, que el vínculo de trabajo con Kim y el apoyo mutuo: “Hubo muchas cosas que no sabía mientras trabajaba en esta industria, pero estoy agradecida de que él me cuidara y me aceptara en cada detalle”.