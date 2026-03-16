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Convocatoria de la Selección de Honduras para enfrentar a Perú: José Molina con varias sorpresas

El estratega español presentó una convocatoria con varias modificaciones para este primer juego

  • Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 13:03
Convocatoria de la Selección de Honduras para enfrentar a Perú: José Molina con varias sorpresas

Honduras comienza su renovación tras quedar fuera de United 2026.

 Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- ​​​​​​ El técnico español José Francisco Molina presentó este lunes la convocatoria oficial de la Selección de Honduras para el amistoso internacional frente a Perú, programado para el próximo 31 de marzo en España, correspondiente a la Fecha FIFA del presente mes.

El encuentro marcará el inicio de una nueva etapa en la Bicolor bajo el mando del estratega, quien busca comenzar con buen pie su proceso al frente del combinado catracho rumbo al Mundial 2030.

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Esta es la primera convocatoria de Molina desde su llegada al banquillo hondureño, a donde arribó como solución tras el fallido proceso de Reinaldo Rueda, quien no logró clasificar a Honduras a la Mundial United 2026.

La nómina presentada por el nuevo seleccionador incluye varias sorpresas, con la presencia de futbolistas que buscan abrirse espacio en el combinado nacional y demostrar su nivel en el duelo ante los sudamericanos.

Entre los nombres que sorprenden en la lista aparecen el portero Alex Güity (Lobos UPNFM), Clinton Bennett (Olimpia), Darlin Mencia (Montevideo Wanderers), Giancarlo Sacaza (Motagua), Kevin Güity (Olimpia), Leandro Padilla (Inter Miami), Exon Arzú (Real España) y Mike Arana (Real España).

Con esta convocatoria, el nuevo cuerpo técnico pretende comenzar a evaluar talento joven y alternativas de cara al nuevo ciclo que inicia la Selección de Honduras. El amistoso ante Perú servirá como primer examen para observar el funcionamiento del equipo y definir la base del grupo que afrontará los próximos compromisos internacionales.

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La convocatoria de la Selección de Honduras

Porteros

Alex Güity – Lobos UPNFM

Edrick Menjívar – CD Olimpia

Luis Ortiz – FC Motagua

Defensas

Clinton Benett – CD Olimpia

Cristopher Meléndez – CD Motagua

Denil Maldonado – Rubin Kazan

Darlin Mencia – Montevideo Wanderers

Giancarlo Sacaza – CD Motagua

Joseph Rosales – Austin FC

Julián Martínez – Alverca

Kevin Güity – CD Olimpia

Luis Vega – FC Motagua

Volantes

Alejandro Reyes – FC Motagua

Deiby Flores – (Sin equipo)

Edwin Rodríguez – CD Olimpia

Jorge Álvarez – CD Olimpia

Kervin Arriaga – Levante UD

Leandro Padilla – Inter Miami

Delanteros

Alenis Vargas – Manisa FK

Dereck Moncada – Inter de Bogotá

Eric Puerto – Platense

Exon Arzú – Real España

Jorge Benguché – CD Olimpia

Luis Palma – Lech Poznań

Mike Arana – Real España

Rigoberto Rivas – Kocaelispor

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Redacción web
Gilmer Barralaga

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