Convocatoria de la Selección de Honduras para enfrentar a Perú: José Molina con varias sorpresas

Tegucigalpa, Honduras.- El técnico español José Francisco Molina presentó este lunes la convocatoria oficial de la Selección de Honduras para el amistoso internacional frente a Perú, programado para el próximo 31 de marzo en España, correspondiente a la Fecha FIFA del presente mes.
El encuentro marcará el inicio de una nueva etapa en la Bicolor bajo el mando del estratega, quien busca comenzar con buen pie su proceso al frente del combinado catracho rumbo al Mundial 2030.
Esta es la primera convocatoria de Molina desde su llegada al banquillo hondureño, a donde arribó como solución tras el fallido proceso de Reinaldo Rueda, quien no logró clasificar a Honduras a la Mundial United 2026.
La nómina presentada por el nuevo seleccionador incluye varias sorpresas, con la presencia de futbolistas que buscan abrirse espacio en el combinado nacional y demostrar su nivel en el duelo ante los sudamericanos.
Entre los nombres que sorprenden en la lista aparecen el portero Alex Güity (Lobos UPNFM), Clinton Bennett (Olimpia), Darlin Mencia (Montevideo Wanderers), Giancarlo Sacaza (Motagua), Kevin Güity (Olimpia), Leandro Padilla (Inter Miami), Exon Arzú (Real España) y Mike Arana (Real España).
Con esta convocatoria, el nuevo cuerpo técnico pretende comenzar a evaluar talento joven y alternativas de cara al nuevo ciclo que inicia la Selección de Honduras. El amistoso ante Perú servirá como primer examen para observar el funcionamiento del equipo y definir la base del grupo que afrontará los próximos compromisos internacionales.
La convocatoria de la Selección de Honduras
Porteros
Alex Güity – Lobos UPNFM
Edrick Menjívar – CD Olimpia
Luis Ortiz – FC Motagua
Defensas
Clinton Benett – CD Olimpia
Cristopher Meléndez – CD Motagua
Denil Maldonado – Rubin Kazan
Darlin Mencia – Montevideo Wanderers
Giancarlo Sacaza – CD Motagua
Joseph Rosales – Austin FC
Julián Martínez – Alverca
Kevin Güity – CD Olimpia
Luis Vega – FC Motagua
Volantes
Alejandro Reyes – FC Motagua
Deiby Flores – (Sin equipo)
Edwin Rodríguez – CD Olimpia
Jorge Álvarez – CD Olimpia
Kervin Arriaga – Levante UD
Leandro Padilla – Inter Miami
Delanteros
Alenis Vargas – Manisa FK
Dereck Moncada – Inter de Bogotá
Eric Puerto – Platense
Exon Arzú – Real España
Jorge Benguché – CD Olimpia
Luis Palma – Lech Poznań
Mike Arana – Real España
Rigoberto Rivas – Kocaelispor