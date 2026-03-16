Convocatoria de la Selección de Honduras para enfrentar a Perú: José Molina con varias sorpresas

El encuentro marcará el inicio de una nueva etapa en la Bicolor bajo el mando del estratega, quien busca comenzar con buen pie su proceso al frente del combinado catracho rumbo al Mundial 2030 .

Tegucigalpa, Honduras.- ​​​​​​ El técnico español José Francisco Molina presentó este lunes la convocatoria oficial de la Selección de Honduras para el amistoso internacional frente a Perú , programado para el próximo 31 de marzo en España, correspondiente a la Fecha FIFA del presente mes.

Esta es la primera convocatoria de Molina desde su llegada al banquillo hondureño, a donde arribó como solución tras el fallido proceso de Reinaldo Rueda, quien no logró clasificar a Honduras a la Mundial United 2026.

La nómina presentada por el nuevo seleccionador incluye varias sorpresas, con la presencia de futbolistas que buscan abrirse espacio en el combinado nacional y demostrar su nivel en el duelo ante los sudamericanos.

Entre los nombres que sorprenden en la lista aparecen el portero Alex Güity (Lobos UPNFM), Clinton Bennett (Olimpia), Darlin Mencia (Montevideo Wanderers), Giancarlo Sacaza (Motagua), Kevin Güity (Olimpia), Leandro Padilla (Inter Miami), Exon Arzú (Real España) y Mike Arana (Real España).

Con esta convocatoria, el nuevo cuerpo técnico pretende comenzar a evaluar talento joven y alternativas de cara al nuevo ciclo que inicia la Selección de Honduras. El amistoso ante Perú servirá como primer examen para observar el funcionamiento del equipo y definir la base del grupo que afrontará los próximos compromisos internacionales.