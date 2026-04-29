Bajo la lupa: CNA expone candidatos al CNE y TJE con litigios contra el Estado

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) instó a la Comisión Especial del Congreso Nacional (CNE) a aplicar con rigor el criterio de inexistencia de conflictos de interés en el proceso de selección de autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). El señalamiento surge en medio de cuestionamientos al proceso, tras conocerse que algunos aspirantes que continúan en evaluación mantienen acciones legales vigentes con el Estado de Honduras, ya sea como demandantes o demandados. Entre los nombres mencionados por el CNA figuran Vilma Clementina Zúñiga D´Vicente, Víctor Manuel Murillo Lara, Agapito Alexander Rodríguez Escobar, Santos Roberto Peña Enamorado, Carlos Humberto Romero Andrade, Mariano Torres Flores y Gustavo Adolfo Zavala Umanzor.

El organismo aclaró que la mención de estos casos no constituye un juicio anticipado ni implica descalificación automática, al subrayar que el acceso a la justicia es un derecho. Sin embargo, advirtió que la existencia de procesos judiciales en curso obliga a evaluar si estos podrían generar conflictos directos con las funciones que los aspirantes asumirían en los órganos electorales.

En el marco del proceso de selección de autoridades electorales, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) hace un llamado a la Comisión Especial del Congreso Nacional a aplicar con rigor el criterio de inexistencia de conflictos de interés e incompatibilidades éticas.



En este... — CNA Honduras (@cnahonduras) April 29, 2026

“Resulta indispensable que se evalúe, bajo criterios de proporcionalidad y pertinencia, si existe un conflicto directo con las funciones que estos aspirantes eventualmente asumirían”, indicó el CNA en su posicionamiento. En ese sentido, exhortó a la Comisión Especial a profundizar la revisión de estos expedientes, documentar las valoraciones y garantizar que las decisiones se fundamenten en criterios técnicos verificables.