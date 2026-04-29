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Murió en condición de calle y ni en la muerte encuentra lugar: la dolorosa historia de “Morris”

“Morris”, de origen misquito, murió tras una puñalada en el paseo Liquidámbar, cerrando una vida marcada por la vulnerabilidad pero que aún después de muerto no encuentra paz

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 16:32
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El cuerpo de “Morris” permanece en Medicina Forense, a la espera de una identidad que en vida nunca tuvo y que hoy le impide recibir sepultura para poder descansar en paz. Esta es la dolorosa historia de un joven que vivió en condición de calle y aun muerto no ha encontrado lugar para su eterno descanso.

 Fotos cortesía: Redes sociales.
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Mientras su cuerpo aún continúa en los fríos depósitos de la morgue, la historia del joven se convierte en símbolo de olvido y abandono institucional. Nunca lo registraron en el RNP y vivió toda su vida por fuera del sistema.
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“Morris”, de origen misquito, murió tras una puñalada en el paseo Liquidámbar, cerrando una vida marcada por la vulnerabilidad.

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Sin registro en el Registro Nacional de las Personas, el joven nunca existió legalmente, una realidad que hoy complica incluso su despedida.
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La esperanza de darle un nombre y con ello cristiana sepultura surgió cuando una mujer llegó desde La Mosquitia asegurando ser su tía, pero la ilusión se desvaneció entre errores registrales.

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Un fallo en la inscripción, provocado posiblemente por barreras de idioma, derivó en la suplantación de identidad que hoy mantiene su cuerpo sin reclamar. Quien se creía que era, terminó siendo otra persona, por lo que no se puede expedir un documento de difunción.

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Especialistas explicaron que sin una coincidencia genética directa, como la de su madre o padre, no es posible confirmar quién fue realmente Morris, su edad, su origen.
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La única opción viable implica exhumar los restos de su madre, enterrada en una lejana comunidad de Puerto Lempira desde 2019.
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Mientras tanto, “Morris” sigue esperando, atrapado entre trámites legales y la falta de documentos que lo reconozcan como ciudadano.
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Organizaciones sociales acompañan el caso, intentando que el joven no quede en el anonimato incluso después de su muerte.
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Su historia refleja una dura realidad, la posibilidad de que muchos hondureños, esos que parecen abandonados, sean invisibles ante las instituciones, que viven y mueren sin dejar rastro en los registros oficiales.
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Entre papeles, errores y procesos judiciales, el descanso de “Morris” continúa retrasado, recordando que la dignidad también se lucha después de la vida.
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