"Mami, dicen que me van a matar": último mensaje que recibió la madre de Isis Matute

En San Juan Pueblo, en el municipio de La Masica, Atlántida, Isis Matute fue atacada a balazos mientras caminaba por una calle de la colonia Misión Esperanza. Esto le dijo a su madre antes de ser asesinada.
De acuerdo con el testimonio de su madre, doña Leonarda de Jesús Matute, horas antes del ataque su hija recibió una llamada telefónica en la que fue amenazada de muerte.
Isis Carolina Matute, una joven de 25 años, advirtió a su madre que había recibido una llamada amenazante en la que le advertían que su vida estaba en peligro: "Mami, dicen que me van a matar”, dijo ella.
Momentos después, la amenaza se cumplió de la forma más trágica. Según el reporte preliminar, Isis fue interceptada por sujetos armados que, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones.
La joven quedó tendida en el lugar, sin oportunidad de escapar del ataque.
Familiares aseguran que la situación no era nueva. Días antes, la víctima ya había manifestado sentirse vigilada y en riesgo.
La madre también reveló que ella misma había sido víctima de un hecho violento tiempo atrás. “A mí también me machetearon la mano el 2 de febrero. Aquí se me vinieron a meter de una patada en la puerta”, relató.
Además, indicó que el día del crimen su hija fue llamada para que saliera de su vivienda. “La llamaron para que ella estuviera allí; la llamaron y fue”, expresó.
Hasta el momento, las autoridades no reportan capturas relacionadas con este caso.
La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del asesinato.