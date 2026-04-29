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"Mami, dicen que me van a matar": último mensaje que recibió la madre de Isis Matute

Consternada, la madre de Isis Matute contó que momentos antes de que le quitaran la vida a su hija, ella le había anticipado que había recibido amenazas de muerte en La Masica, Atlántida

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 08:32
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En San Juan Pueblo, en el municipio de La Masica, Atlántida, Isis Matute fue atacada a balazos mientras caminaba por una calle de la colonia Misión Esperanza. Esto le dijo a su madre antes de ser asesinada.

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De acuerdo con el testimonio de su madre, doña Leonarda de Jesús Matute, horas antes del ataque su hija recibió una llamada telefónica en la que fue amenazada de muerte.

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Isis Carolina Matute, una joven de 25 años, advirtió a su madre que había recibido una llamada amenazante en la que le advertían que su vida estaba en peligro: "Mami, dicen que me van a matar”, dijo ella.

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Momentos después, la amenaza se cumplió de la forma más trágica. Según el reporte preliminar, Isis fue interceptada por sujetos armados que, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones.

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La joven quedó tendida en el lugar, sin oportunidad de escapar del ataque.

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Familiares aseguran que la situación no era nueva. Días antes, la víctima ya había manifestado sentirse vigilada y en riesgo.

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La madre también reveló que ella misma había sido víctima de un hecho violento tiempo atrás. “A mí también me machetearon la mano el 2 de febrero. Aquí se me vinieron a meter de una patada en la puerta”, relató.

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Además, indicó que el día del crimen su hija fue llamada para que saliera de su vivienda. “La llamaron para que ella estuviera allí; la llamaron y fue”, expresó.

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Hasta el momento, las autoridades no reportan capturas relacionadas con este caso.

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La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del asesinato.

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