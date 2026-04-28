Brayan era su entrenador: acusan a Jisil Rishmawi de dos delitos tras accidente

Darwin Hernández, jefe del Sistema de Investigación de Accidentes de Tránsito, explicó que la rastra contra la que se estrelló el carro en el que viajaba Brayan Torres tuvo que estacionarse porque dos de sus neumáticos explotaron. El accidente ocurrió en el anillo periférico el pasado lunes 27 de abril.
Hernández detalló que Jisil Lissette Rishmawi Massead “iba en estado de ebriedad, por lo que impactó en la parte trasera de la rastra”.
¿Qué relación tenía Jisil con Brayan? Según se conoció, venían de compartir en una reunión con personas ligadas al pádel.
Brayan Alexis Torres, conocido como ‘Tato Torres’, era originario de Naschel, San Luis, Argentina, y era un padelista profesional.
Era precisamente ese deporte el que hizo coincidir a Jisil y a Brayan, ya que ella practica pádel y él era su entrenador personal.
¿Cuáles son los delitos de los que la acusan? Hernández detalló: “Ya fue puesta a la orden de la Fiscalía por dos delitos: homicidio con dolo eventual y conducción temeraria”.
Brayan Torres iba como pasajero, mientras que la mujer conducía un vehículo Hyundai Tucson, color gris, con placa HAY-8758.
De acuerdo con el informe preliminar, el accidente habría sido ocasionado por el exceso de velocidad, sumado a que la conductora se encontraba bajo los efectos del alcohol.
Brayan Torres perdió la vida la madrugada del lunes 27 de abril, aproximadamente a las 4:25 de la mañana.
Su cuerpo será retirado de la morgue del Ministerio Público por su mamá quien viajará desde Argentina.