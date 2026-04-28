Autoridades detallan cómo ocurrió el accidente en el anillo periférico donde murió Brayan Torres

Brayan Alexis Torres, joven argentino que falleció en el trágico accidente en el anillo periférico, a la altura de Vías del Sol, el pasado lunes 27 de abril, está a punto de ser entregado a sus familiares en la morgue del Ministerio Público.
El cuerpo de Brayan será retirado por su madre. Familiares del joven, en comunicación con representantes diplomáticos de Argentina en Honduras, notificaron que harán el viaje desde Sudamérica.
Doña Carmen Viviana Tovares es la madre del joven y quien realizará los trámites legales para el retiro del cuerpo en la morgue.
“Una vez que el cuerpo ingresó, activamos todos nuestros protocolos para tener la certeza de la identidad de este joven y, en la práctica de los mismos, llegamos a la conclusión de que, en efecto, con el apoyo de personeros de la Embajada de Argentina en Honduras, se trata de un ciudadano de nacionalidad argentina”, dijo Lorena Cálix, portavoz de Medicina Forense.
Mientras sus familiares realizan los preparativos para el último adiós de Torres, las autoridades avanzan con la investigación del accidente. ¿Cómo ocurrieron los hechos?
Darwin Hernández, jefe del Sistema de Investigación de Accidentes de Tránsito, explicó que la rastra contra la que se estrellaron tuvo que estacionarse porque presentó problemas en sus llantas: “La rastra se había reventado dos de sus neumáticos traseros, por lo que el conductor se orilló”.
Seguidamente, Hernández agregó: “Posteriormente, la conductora de este vehículo iba en estado de ebriedad, por lo que impactó en la parte trasera de la rastra”.
Hernández reveló que los jóvenes regresaban en horas de la madrugada a sus casas tras haber departido: “Estuvieron en un sitio y ella se dirigía a su apartamento a dejarlo a él a descansar en horas de la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana”.
Brayan Torres perdió la vida la madrugada del lunes 27 de abril, aproximadamente a las 4:25 a.m, cuando el joven de 27 años iba en un vehículo tipo camioneta que impactó con la parte trasera de una rastra cargada de heno, la cual estaba estacionada en uno de los carriles del anillo periférico, a la altura de la colonia Villa Nueva.
Jisil Rishmawi fue detenida por la Policía Nacional por conducir en evidente estado de ebriedad y por su presunta responsabilidad en el accidente en el que falleció el extranjero.