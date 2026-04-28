Autoridades detallan cómo ocurrió el accidente en el anillo periférico donde murió Brayan Torres

“Una vez que el cuerpo ingresó, activamos todos nuestros protocolos para tener la certeza de la identidad de este joven y, en la práctica de los mismos, llegamos a la conclusión de que, en efecto, con el apoyo de personeros de la Embajada de Argentina en Honduras, se trata de un ciudadano de nacionalidad argentina”, dijo Lorena Cálix, portavoz de Medicina Forense.