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Le causó varias heridas en el cuello: doña María habría sido asesinada por su exyerno

Henry Montalván fue capturado como supuesto responsable de la muerte de su exsuegra, quien fue hallada sin vida con varias heridas en su cuerpo, principalmente en el cuello

  • Actualizado: 28 de abril de 2026 a las 14:09
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Una mujer identificada como María Elena Espinal Ramos fue encontrada sin vida el pasado lunes 27 de abril en San Marcos de Colón, Choluteca.

 Foto: Redes sociales
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El cuerpo de la señora, de aproximadamente 49 años de edad, fue hallado en plena vía pública.

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Según informes preliminares, la víctima fue atacada con un arma blanca. A doña María le encontraron varias heridas en el cuerpo, principalmente en el cuello.

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En el lugar donde fue encontrado el cuerpo de doña María Espinal también se halló un cuchillo, arma con la que supuestamente le habrían arrebatado la vida.

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Las investigaciones de la Policía Nacional ubican como principal sospechoso a Henry Alonso Montalván.

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Henry Alonso Montalván era el excompañero sentimental de la hija de doña María Espinal, lo que lo convierte en su exyerno.

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La identificación del sospechoso se logró, según las autoridades, mediante la revisión de cámaras del Sistema de Emergencia 911.

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Tras el despliegue policial, Henry Alonso Montalván fue capturado mientras intentaba huir del área.

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Bajo custodia, fue trasladado para ser remitido al Ministerio Público, donde enfrentará cargos por el delito de asesinato.

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Asimismo, se maneja que el individuo habría realizado amenazas previas vía telefónica y se encontraba bajo los efectos del alcohol. Aún se desconocen los motivos por los cuales habría asesinado a la señora.

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