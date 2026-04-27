El cuerpo de Brayan Torres quedó atrapado en el amasijo de hierros: revelan fotos de su rescate

Las imágenes del trágico accidente, suscitado este lunes a las 4:30 de la mañana en el anillo periférico, a la altura de Villas del Sol, muestran la gravedad del siniestro.
Brayan Torres era un padelista profesional argentino, quien falleció luego de que el vehículo en el que se transportaba impactara contra un camión cargado de material durante la madrugada.
El Cuerpo de Bomberos realizó una ardua labor para recuperar su cuerpo, que quedó atrapado en el amasijo de hierro.
Las imágenes muestran cómo el joven de nacionalidad argentina quedó dentro del vehículo; las lesiones se observan mayormente en su cara y cabeza.
Brayan Torres iba como pasajero, mientras que una mujer conducía un vehículo Hyundai Tucson, color gris, con placa HAY-8758.
De acuerdo con el informe preliminar, el accidente habría sido ocasionado por el exceso de velocidad, sumado a que la conductora se encontraba bajo los efectos del alcohol.
El cuerpo del joven quedó entre los amasijos de hierro del vehículo y se conoció que murió de manera inmediata debido al fuerte impacto.
Lo último que se conoció, según sus publicaciones, es que la noche del domingo participó en un torneo de pádel en Tegucigalpa, donde su equipo resultó ganador en algunas categorías.
Jisil Lissette Rishmawi era la mujer que conducía el vehículo en el que murió un ciudadano de origen argentino en el anillo periférico. Se confirmó que conducía bajo los efectos del alcohol; la prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 94.1.
A la mujer se le acusa de los delitos de homicidio imprudente, conducción temeraria y daños, luego de provocar la muerte de un ciudadano de origen argentino en el anillo periférico de Tegucigalpa, a la altura de Villas del Sol.