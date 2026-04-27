"Dios ha sido bueno conmigo": el mensaje de Sergio Bendaña días antes del accidente

El reconocido ginecólogo y obstetra Sergio Bendaña, amante de la medicina y el motocross, posteó semanas atrás: “Dios ha sido bueno conmigo”, un mensaje que hoy cobra mayor significado tras el accidente que lo mantiene en cuidados intensivos.
De nadie es desconocida la afición del doctor Sergio Bendaña por el motocross, ya sea en una pista, recorriendo los senderos de El Merendón o desafiando terrenos extremos y conectando con la naturaleza.
En redes sociales, el médico comparte seguido reflexiones sobre su vocación, asegurando que su carrera ha sido “un camino lleno de bendiciones y amor al prójimo”.
Graduado en 1999 como médico cirujano por la UNAH, Bendaña consolidó una carrera marcada por la preparación constante. Tiene una especialización en Ginecología y Obstetricia, un máster en reproducción humana en la Universidad de Valencia y una especialización en cirugía laparoscópica ginecológica en el Instituto Valenciano de Infertilidad, vocación que heredó de su padre y hoy comparte además con su hijo.
Amigos cercanos lo describen como un apasionado del motociclismo, celebrando sus recorridos con frases como: “Eso es vida, cada obstáculo te recuerda que estás vivo”.
Practicar enduro y motocross, donde combinaba adrenalina con disciplina física, ha sido su sello personal pues es una pasión que comparte en familia y con amigos.
Junto a su esposa, Yanira Fernández, y sus tres hijos, Bendaña ha construido una familia unida, amante del deporte y los retos al aire libre.
Bendaña se ha consolidado como un experimentado endurista, dominando rutas abiertas entre montañas, lodo y ríos con técnica y resistencia.
En cada recorrido, Bendaña demostraba control y destreza sobre terrenos irregulares, sorteando obstáculos naturales que ponen a prueba incluso a los pilotos más preparados.
Con disciplina y precisión, el especialista en medicina encontraba en el enduro una forma de liberar energía, destacándose por su habilidad en rutas largas y exigentes.
Sin embargo, una caída durante el fin de semana interrumpió su recorrido en este deporte extremo, recordando los riesgos que implica desafiar terrenos naturales a alta velocidad.
Tras el accidente, se mantiene en cuidados intensivos pero su familia y amigos mantienen intacta la esperanza de su pronta recuperación.