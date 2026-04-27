"Dios ha sido bueno conmigo": el mensaje de Sergio Bendaña días antes del accidente

Graduado en 1999 como médico cirujano por la UNAH, Bendaña consolidó una carrera marcada por la preparación constante. Tiene una especialización en Ginecología y Obstetricia, un máster en reproducción humana en la Universidad de Valencia y una especialización en cirugía laparoscópica ginecológica en el Instituto Valenciano de Infertilidad, vocación que heredó de su padre y hoy comparte además con su hijo.