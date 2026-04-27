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"Dios ha sido bueno conmigo": el mensaje de Sergio Bendaña días antes del accidente

Reconocido por su vocación en la medicina y su pasión por los deportes extremos, Bendaña había compartido recientemente mensajes de gratitud a Dios por su profesión y su vida familiar

  • Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 18:07
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El reconocido ginecólogo y obstetra Sergio Bendaña, amante de la medicina y el motocross, posteó semanas atrás: “Dios ha sido bueno conmigo”, un mensaje que hoy cobra mayor significado tras el accidente que lo mantiene en cuidados intensivos.

 Fotos cortesía: Facebook Sergio Bendaña.
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De nadie es desconocida la afición del doctor Sergio Bendaña por el motocross, ya sea en una pista, recorriendo los senderos de El Merendón o desafiando terrenos extremos y conectando con la naturaleza.
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En redes sociales, el médico comparte seguido reflexiones sobre su vocación, asegurando que su carrera ha sido “un camino lleno de bendiciones y amor al prójimo”.
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Graduado en 1999 como médico cirujano por la UNAH, Bendaña consolidó una carrera marcada por la preparación constante. Tiene una especialización en Ginecología y Obstetricia, un máster en reproducción humana en la Universidad de Valencia y una especialización en cirugía laparoscópica ginecológica en el Instituto Valenciano de Infertilidad, vocación que heredó de su padre y hoy comparte además con su hijo.

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Amigos cercanos lo describen como un apasionado del motociclismo, celebrando sus recorridos con frases como: “Eso es vida, cada obstáculo te recuerda que estás vivo”.
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Practicar enduro y motocross, donde combinaba adrenalina con disciplina física, ha sido su sello personal pues es una pasión que comparte en familia y con amigos.

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Junto a su esposa, Yanira Fernández, y sus tres hijos, Bendaña ha construido una familia unida, amante del deporte y los retos al aire libre.
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Bendaña se ha consolidado como un experimentado endurista, dominando rutas abiertas entre montañas, lodo y ríos con técnica y resistencia.
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En cada recorrido, Bendaña demostraba control y destreza sobre terrenos irregulares, sorteando obstáculos naturales que ponen a prueba incluso a los pilotos más preparados.
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Con disciplina y precisión, el especialista en medicina encontraba en el enduro una forma de liberar energía, destacándose por su habilidad en rutas largas y exigentes.
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Sin embargo, una caída durante el fin de semana interrumpió su recorrido en este deporte extremo, recordando los riesgos que implica desafiar terrenos naturales a alta velocidad.
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Tras el accidente, se mantiene en cuidados intensivos pero su familia y amigos mantienen intacta la esperanza de su pronta recuperación.

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